COVID | “Obbligo vaccinale unica cosa sensata”

A dirlo è il segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti: “Anche il lockdown per i non vaccinati non ha più troppo senso”

“In questa fase, per come stanno andando i numeri dei contagi Covid, gli obblighi vaccinali sono determinanti, sia per la terza dose sia per chi non si è vaccinato affatto. Un allargamento dell’obbligo sarebbe utile. Credo che la scelta della politica debba essere decisa”. A dirlo all’Adnkronos Salute il segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti.

“L’obbligo è l’unica cosa sensata. Anche il lockdown per i non vaccinati, come è stato fatto in alcuni Paesi – continua Scotti – non ha più troppo senso vista la riduzione della protezione del vaccino dopo 5 mesi e, quindi, la necessità di fare in fretta la terza dose. Bisognerebbe chiarire e definire meglio chi può essere considerato più a rischio, solo i non vaccinati o anche chi ha fatto la seconda dose da oltre 5 mesi?”.