COVID IN CAMPANIA | Di Maio: “Basta chiacchiere, dobbiamo agire”. La Lega: “Politico di lotta e di governo?” [VIDEO]

Di Maio, dunque, a modo suo, punta il dito anche contro il governo centrale, ma è lo stesso esecutivo di cui fa parte anche lui. Questa cosa non è sfuggita, per esempio, alla Lega. Pasquale Pepe, senatore e capo del Dipartimento per il Mezzogiorno della Lega, dichiara: “Ministro Di Maio, smetta di recitare la parte del politico di lotta e di governo. O l’uno o l’altro. In questi giorni e’ impegnato negli stati generali del suo partito, mentre le corsie degli ospedali esplodono, il personale sanitario e’ in ginocchio e la popolazione e’ atterrita dai numeri dei contagi e dei decessi. Ci auguriamo che lei e i suoi accoliti non aspettiate il terzo mandato per darvi una svegliata. L’ora e’ grave e il Paese – conclude Pepe – ha bisogno di risposte serie e puntuali”.