Lo scorso 13 settembre, il Comitato degli Italiani all’Estero (Comites) in Costa Rica, rappresentato dal presidente Giuseppe Cacace, ha partecipato a un evento organizzato dalla Camera di Commercio Italiana. All’evento erano presenti il Ministro di Economia, Industria e Commercio del Paese dell’America Centrale (MEIC) Lic. Francisco Gamboa e il Vice Ministro Lic. Christian Rucavado Leandro e vari rappresentanti di aziende italiane associate alla Camera o che rappresentano prodotti italiani in Costa Rica.

Incentivi per le Imprese Italiane in Costa Rica

L’obiettivo dell’evento era affrontare temi legati alle sfide del ministero rappresentato dal Ministro Gamboa, e le domande hanno ricevuto risposte dettagliate. Le domande poste sono state le seguenti:

Qual è la visione del MEIC (Ministero dell’Economia, Industria e Commercio) riguardo alla sostenibilità ambientale e alla promozione di pratiche aziendali responsabili? Quali programmi o incentivi offre il MEIC per promuovere la creazione e la crescita delle piccole e medie imprese in Costa Rica? Quali sono le principali sfide che il MEIC identifica per l’economia costaricana nel futuro prossimo? Quali opportunità di investimento o collaborazione visualizza il MEIC in settori specifici?

Il Ministro MEIC a Disposizione per Risolvere le Questioni

Il presidente del Comites ha particolarmente apprezzato il gesto del Ministro, che si è offerto personalmente di dialogare con ciascun socio per affrontare qualsiasi questione di competenza del suo ministero. Inoltre, ha espresso la sua disponibilità a facilitare il contatto con le autorità competenti per affrontare eventuali altre questioni al di fuori del suo ambito ministeriale.

Riconoscimenti e Invito alle Imprese Italiane

Cacace ha concluso evidenziando “l’ammirevole impegno sinora dimostrato dal presidente Giovanni Graziano, dal segretario generale Massimo Angelino e da tutto il Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio. Sottolineo l’importanza della partecipazione dei soci a eventi di questo tipo, poiché rafforza sempre di più la presenza dell’Italia in Costa Rica e ci offre l’opportunità di interagire più da vicino con le istituzioni. Più siamo uniti, migliore sarà la collaborazione. Pertanto, suggerisco alle aziende italiane in Costa Rica che non lo avessero ancora fatto di avvicinarsi alla nostra Camera di Commercio”.