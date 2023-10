L’Ambasciata d’Italia in Costa Rica indice una procedura di selezione per l’assunzione di n.1 impiegato a contratto da adibire ai servizi di Autista-Concierge-Centralinista in istituto.

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE

Possono partecipare alle prove i candidati in possesso dei seguenti requisiti: Aver compiuto almeno 18 anni alla data di pubblicazione del presente avviso. Essere di sana costituzione. Possedere il titolo di studio di licenza elementare o equivalente. Aver dimostrato di risiedere in Costa Rica per almeno due anni. Possedere, alla data di effettuazione della prova pratica di guida, una patente di guida valida per il territorio costaricano. Tali requisiti devono essere posseduti entro la scadenza dei termini stabiliti nel punto successivo per la presentazione delle domande, fatta eccezione per: L’età di diciottesimo anno di età. Il possesso della patente di guida. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione alle prove per l’assunzione, redatte secondo il modello disponibile presso l’Ambasciata d’Italia a San José, Costa Rica, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 00:00 del giorno 20 novembre 2023. Le domande potranno essere trasmesse via telematica, firmate, scannerizzate e corredate da una copia di un documento di identità valido, all’indirizzo di posta elettronica: ambasciata.sanjose.esteri.it.

In questo caso, le domande saranno considerate presentate in tempo utile se inviate entro la data di scadenza.

Nella domanda di ammissione alle prove, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) Cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza.

b) Recapito presso il quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.

c) Di essere in buona salute fisica.

d) La cittadinanza o le cittadinanze di cui sono in possesso.

e) Da quanto tempo risiedono nel Paese.

f) Eventuali condanne penali sia in Italia che all’estero, nonché eventuali procedimenti penali pendenti nei loro confronti in Italia e all’estero.

g) La propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati soggetti agli obblighi di leva).

h) Il possesso di un titolo di studio almeno equivalente a quello indicato al paragrafo 3 del punto precedente.

i) Il possesso della patente di guida valida per il conducente delle mansioni di autista.

A fini dell’attribuzione dei punteggi aggiuntivi di cui al successivo punto “6 – Valutazione dei titoli,” i candidati dovranno inoltre dichiarare:

j) Il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto, allegando le relative certificazioni in copia.

k) Le precedenti esperienze lavorative conformi alle mansioni equivalenti a quelle del presente avviso (nel caso di impiegati già in servizio, le mansioni svolte dovranno essere anche inferiori a quelle richieste), allegando idonea certificazione – anch’essa in copia – e indicando le cause di risoluzione.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Determinano l’esclusione dalle prove di selezione:

a) Il mancato possesso di tutti i requisiti prescritti nel precedente punto “1. Requisiti Generali per l’Ammissione.“

b) La presentazione delle domande non firmate.

c) La presentazione delle domande spedite o presentate oltre il termine stabilito nel precedente punto 2 del presente bando.

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito web dell’Ambasciata. Ecco il link diretto al comunicato stampa sul sito dell’Ambasciata.