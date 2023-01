COSTA RICA | Al via i lavori per il Museo Virtuale dell’Immigrazione Italiana a San Vito

Si dà ufficialmente inizio ai lavori per portare a compimento il progetto denominato: Museo Virtuale dell’Immigrazione Italiana a San Vito. Il progetto è stato finanziato dal MAECI con il decreto N° 26951366. L’opera sostanzialmente consiste nel raccogliere informazioni delle famiglie di coloni giunte a San Vito per partecipare al progetto denominato “SICA” (La sociedad Italiana de Colonización Agrícola)

Attraverso il sito del museo, sarà così possibile mostrare le seguenti informazioni:

Anno di arrivo e di eventuale partenza

Regione di provenienza, con annessa carta geografica

Membri del nucleo familiare

Foto di famiglia

Informazioni fornite dalla stessa famiglia

Video

Altri documenti rilevanti come lettere, documenti personali, scolastici ecc.

In una prima fase verrà selezionato un piccolo numero di famiglie, di cui è già disponibile gran parte della documentazione storica, per poi completare le informazioni di ciascuno dei coloni (parte del progetto dev’essere presentato entro il 28 febbraio 2023).

Questo progetto è di enorme importanza e si ha ancora sufficiente tempo, per poter raccogliere e catalogare ulteriori informazioni; considerando che, purtroppo, alcune famiglie solo hanno avuto una breve permanenza e per altre invece ci saranno solo informazioni limitate.

Indubbiamente l’importanza storica dei coloni italiani non può essere dimenticata, la fondazione della città avvenne nel 1952 ma con il passare degli anni le nuove generazioni iniziano a dimenticare questa storia.

Il giorno 4 gennaio 2023 si è tenuta la riunione del gruppo di lavoro incaricato del progetto. Il gruppo è composto da:

Dott. Stefano Cesare Consumi – direttore

Ing. Juan Carlos Laurent – incaricato delle ricerche storico bibliografiche

Fabian Chinchilla – incaricato della gestione dei contenuti del museo.

I sogni di questi pionieri, i loro sacrifici e le loro eredità non possono perdersi con il trascorrere del tempo. Questo è uno dei motivi per cui la realizzazione del Museo Virtuale sarà di vitale importanza affinché le nuove generazioni possano capire in cosa consistesse l’opera di colonizzazione di San Vito, e forse in questo modo poter riuscire rafforzare le eredità visibili e palpabili oggi.

La città di San Vito è stata fondata nel 1952, nella parte centrale di un promontorio, dall’iniziativa italiana e dagli sforzi delle società: costaricane, chiricane e indigene, che hanno reso questo luogo un esempio di colonizzazione attraverso l’unione di culture.

Questa è la ragione principale per cui la scuola Dante Alighieri di San Vito e il COMITES Costa Rica (Comitato degli Italiani all’Estero) hanno deciso di unire i propri sforzi per poter, attraverso quest’ultimo, ottenere il finanziamento necessario alla realizzazione del progetto attraverso il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.