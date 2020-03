CORONAVIRUS | Zingaretti: “Bisogna cambiare vita, evitare spostamenti e luoghi affollati” [VIDEO]

Zingaretti ha poi rivolto via Twitter un ringraziamento, in merito al Covid-19, “agli operatori della sanita’, a medici, infermieri, farmacisti e volontari che stanno lavorando con grande spirito di abnegazione e professionalita’ in tutta Italia. Vi siamo grati”.

L’assessore della Regione Lazio alla Sanita’, Alessio D’Amato, presente alla conferenza, ha detto: “L’accesso al pronto soccorso e’ limitato a chi ha realmente motivi di emergenza. Quindi nelle sale d’attesa non potranno sostare i visitatori, se non nelle disposizioni che assumeranno le direzioni sanitarie, e lo stesso dicasi per visite nelle rsa e in tutte le strutture del servizio sanitario regionale”.