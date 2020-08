CORONAVIRUS | Zaia: “Scende l’età media dei positivi, appello ai giovani: occhio agli assembramenti” [VIDEO]

Luca Zaia, governatore del Veneto, lancia un avvertimento soprattutto in vista del Ferragosto e nei confronti di chi va in vacanza all’estero, un appello rivolto in particolare ai più giovani.

L’eta’ media dei positivi al covid-19 in Veneto “si sta abbassando in maniera notevole”. A confronto coi mesi scorsi, la percentuale dei giovani rispetto agli adulti “si e’ capovolta”. Per questo, “faccio appello ai ragazzi: attenzione agli assembramenti”.

“Non sto dicendo di non andare in Croazia, Spagna, Grecia, Romania o a Malta – afferma il governatore – non mi permetterei mai di dire questo. Ma se ci vai, sappi che li’ rischi di piu’ anche se intorno l’ambiente da’ un senso di maggiore tranquillità”.

Quindi “attenzione ai ragazzi – dice Zaia – soprattutto nella settimana di Ferragosto, che e’ la settimana dell’euforia e delle notti in spiaggia. Attenzione agli assembramenti, non abbassiamo la guardia”.