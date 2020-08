Italiani all’estero, Francesco Alfieri commissario della Lega in Francia

Lega nel Mondo nomina un commissario in Francia. Si tratta del dottor Francesco Alfieri, professionista residente in Liechtenstein.

“Profilo integrato alla perfezione nel tessuto della comunità italiana residente in Europa, profondo conoscitore dell’emigrazione italiana con alle spalle dodici anni di militanza nel partito. Buon lavoro!”. Con queste parole, Paolo Borchia e Marco Tirapelle, rispettivamente responsabili federale ed europeo di Lega nel Mondo, danno il benvenuto al neo commissario, da due anni operativo in Liechtenstein col ruolo di referente nazionale per il Carroccio.

“È un onore poter guidare Lega nel Mondo in Francia, il terzo paese in Europa per numero di iscritti AIRE; la migrazione italiana Oltralpe è molto specifica e si distingue da quella che caratterizza altri contesti. Il mio lavoro terrà conto di questa specificità e sarà soprattutto orientato a soddisfare la grande voglia di Lega che arriva dagli Italiani residenti in Francia, che vorrebbero sentirsi rappresentati e far sentire la loro voce”.

Classe 1970, Alfieri è laureato in odontoiatria e protesi dentaria all’Università di Firenze e dal 2008 è Presidente delle Associazioni Straniere presso il Governo del Liechtenstein; in ambito universitario, lavora prima come assistente all’Università di Zurigo, ottenendo in seguito la cattedra di professore presso l’Università UNIMEIR di Milano per l’anno accademico 2014-2015. Iscritto all’albo professionale dei medici dentisti italiani e dei medici e dentisti svizzeri e lavora come libero professionista presso due studi, in Svizzera e nel Liechtenstein.