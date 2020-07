CORONAVIRUS | Italia, torna a salire il numero di contagiati e vittime

234 i nuovi contagiati da Covid. In 18 regioni zero decessi. Pesano focolai Emilia Romanga e Calabria

Sono 234 i nuovi contagiati da Covid, in risalita rispetto ai 188 di ieri. Le vittime sono 9 (8 in Lombardia, una in Abruzzo), contro le 7 di ieri. I casi totali salgono a 243.061, i morti a 34.954.

Dei nuovi contagiati 77 – riporta l’agenzia Ansa – sono in Lombardia (32,9%) e 71 in Emilia Romagna (30,3%); se ne registrano 28 in Calabria, migranti sbarcati nel Reggino. Sono stati effettuati 38.259 tamponi, in calo rispetto agli oltre 45 mila di ieri, secondo il ministero della Salute.

Le regioni senza nuovi casi sono 7: Liguria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta e Basilicata, oltre alla Provincia di Trento; 18 invece le regioni senza nuove vittime.

Sono 68 i ricoverati in terapia intensiva, uno più di ieri, il secondo giorno consecutivo di lieve aumento, mentre crescono di due unità in Lombardia; 14 regioni non hanno pazienti in rianimazione. I ricoverati con sintomi sono 776 (-50), quelli in isolamento domiciliare 12.335 (-175). Le persone positive al Covid sono 13.179 (-124), i guariti 194.928 (+349).