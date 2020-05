ITALIANI BLOCCATI ALL’ESTERO | A Montevideo si attiva Meccanismo Europeo. Sud Africa, Cile, Bolivia ed altri pronti per partire

Continua senza sosta il lavoro del governo italiano, con il ministero degli Esteri in prima linea, per agevolare il rientro in Patria degli italiani rimasti bloccati all’estero a causa dell’emergenza coronavirus e della conseguente sospensione dei voli.

Anche grazie al costante impegno della Farnesina, con la preziosa collaborazione di tutta la rete consolare italiana nel mondo, dall’inizio dell’emergenza sono già tornati in Italia oltre 83mila connazionali, con più di 800 operazioni da 120 Paesi del mondo.

Continueranno anche nei prossimi giorni i voli speciali che, anche grazie al contributo del ministero degli Esteri, riporteranno a casa tanti nostri fratelli italiani.

ItaliaChiamaItalia è in grado di anticiparvi il calendario dei voli previsti al momento. Oggi partono tre voli Neos da Cile, Bolivia e Messico.

Dal Marocco, dove ci sono ancora diverse decine di connazionali bloccati, partiranno due voli Neos il 22 maggio e due voli organizzati da Confagricoltura il 21 maggio.

Previsti due voli speciali, sempre targati Neos, da Colombia e Perù il 26 maggio. Senza dimenticare che nelle scorse settimane, grazie ad altri voli speciali, sono rientrati italiani da Brasile, Costa Rica, Filippine, Egitto, Repubblica Dominicana, Florida…

Dalle Isole Canarie, Spagna, sono stati effettuati oltre 20 voli; al momento Neos sta effettuando due voli la settimana.

Per quanto riguarda gli italiani bloccati in Sudafrica, la Farnesina – secondo quanto risulta a ItaliaChiamaItalia – è in attesa delle autorizzazioni sudafricane per effettuare il volo con compagnia locale da Johannesburg e Città del Capo.

A richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla situazione dei connazionali in Sud Africa è stato in particolare Riccardo Pinna, consigliere CGIE.

Anche a Montevideo, Uruguay, restano italiani da rimpatriare. Per farlo, visto che non esistono al momento rotte commerciali con il Paese del Sud America, la Farnesina ha deciso di attivare il Meccanismo Europeo.