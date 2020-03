CORONAVIRUS | Di Maio: “Al lavoro per gli italiani all’estero in difficoltà” [VIDEO]

"La Farnesina è sempre attenta a dare un aiuto per tutti i connazionali all'estero, frontalieri e transfrontalieri e a tutti coloro che sono in difficoltà"

“Abbiamo inviato una lettera al ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio affinché rispetti la promessa di non abbandonare nessuno. La Farnesina metta quindi a disposizione ambasciate e consolati ai nostri connazionali bloccati all’estero per l’emergenza coronavirus e un numero verde al quale comunicare per trovare celeri soluzioni per il rientro a casa”. Lo dichiara Gian Marco Centinaio, senatore leghista.

Gli fa eco Flora Frate, deputata del gruppo Misto: “I nostri italiani nel mondo non devono essere dimenticati, il Governo ascolti la loro preoccupazione e dia un segnale concreto di vicinanza”.

In una diretta Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio assicura di essere al lavoro “per aiutare i tanti italiani all’estero in difficoltà a causa del blocco voli. Molte persone, giovani e meno giovani, vogliono tornare in Italia. Stiamo lavorando con l’Unità di Crisi per riportarli a casa per farli rientrare: lo facciamo seguendoli uno ad uno e ringraziando i Paesi che non hanno bloccato i voli”.