CORONAVIRUS | Arriva la prima mascherina made in Italy certificata per uso medicale

Sono state le terribili immagini degli ospedali di Bergamo, Brescia e Lodi ad aver dato il via alla decisione di Guido Tissi, imprenditore e titolare della Axelmed, operante nel settore dentale e medicale, di creare una mascherina protettiva certificata, Made in Italy, in modo da proteggere in modo sicuro gli italiani.

All’inizio di marzo, data la forte contrazione delle vendite nel settore dentale a causa del Coronavirus, e vista l’immediata carenza di mascherine soprattutto per gli operatori sanitari, invece di cercare prodotti cinesi o egiziani di bassa qualità da utilizzare per fare una mera speculazione, Guido Tissi decide di dare vita al progetto di una mascherina sicura, tutta italiana.

LA SFIDA VINTA DI COSTRUIRE LA PRIMA MASCHERINA CERTIFICATA “MADE IN ITALY”

“Grazie alla lunga esperienza nel settore medicale, chirurgico e produttivo in vari settori medicali, dopo aver identificato di cosa ci fosse bisogno, abbiamo incaricato una delle principali aziende in Germania in grado di produrci uno speciale TNT composto da 5 strati differenti di Polipropilene (PP puro) ad uso medicale. Ogni strato è differente dagli altri e con una funzione specifica. Successivamente abbiamo quindi identificato in Italia qualificati fornitori, di grande esperienza nel settore della cucitura, in grado di svolgere produzioni importanti a livello quantitativo. Internamente poi abbiamo convertito parte dell’azienda Axelmed per eseguire i collaudi, i test di qualità, il confezionamento e la certificazione finale del prodotto” spiega ancora Guido Tissi.

“A differenza delle migliaia di aziende di abbigliamento, pannolini, cartiere, e similari che si sono improvvisati come produttori di mascherine noi avevamo già un notevole background specifico del settore, essendo produttori ed esportatori in tutto il mondo di dispositivi medici certificati.