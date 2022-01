Contagi in aumento, gli errori del Governo

I contagi Covid aumentano nonostante le misure draconiane implementate dal Governo ai danni dei non vaccinati. Oramai è chiaro che l’obiettivo del Green Pass e del Super Green Pass non era quello di ridurre i contagi, ma di indurre (se non di obbligare di fatto) la gente a vaccinarsi. Ora, ci sarebbe potuta essere un’alternativa? La risposta è affermativa.

Sarebbe bastato guardare Paesi come il Regno Unito, ove il vaccino è stato sponsorizzato ma senza il terrorismo mediatico e senza misure restrittive così forti come quelle che sono state implementate da noi. Il premier britannico Boris Johnson ha detto testualmente che il Green Pass avrebbe danneggiato l’economia. I Britannici si sono vaccinati e ad oggi ci sono anche meno morti che qui da noi.

Anche negli USA il vaccino è sponsorizzato, ma non c’è nessuna coercizione. Anzi, il presidente Biden ha cercato di fare una cosa simile a quella che è stata fatta in Italia, con l’imposizione di un Green Pass per il lavoro, ma la Corte Suprema (alla quale hanno fatto ricorso 26 Stati) ed il Congresso (a maggioranza democratica) hanno bocciato il provvedimento.

Solo qui in Italia (e in altri Paesi non democratici, come il Tagikistan) si sono implementate misure così restrittive che non hanno sortito nessun effetto. Anzi, non solo vi è un aumento dei contagi, ma vi sono anche attività che stanno saltando. Basti pensare ai 50 mila ristoranti che stanno per chiudere per mancanza di clienti e alle disdette agli alberghi.

Il Governo ha commesso degli errori. Per esempio, non ha preso provvedimenti riguardo alla scuola e non ha installato la ventilazione artificiale, che impedisce di molto la circolazione del virus, cosa riconosciuta anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Non ha fatto nulla nemmeno per quanto riguarda le cure domiciliari per i malati meno gravi. Vi è un nuovo vaccino, il NovaVax, ma chi è vaccinato con altri sieri non può prenderlo come booster. Non si capisce come mai.

Le misure prese da questo Governo non sono solo inutili, ma anche dannose. Hanno danneggiato l’economia e seminato odio tra le persone.