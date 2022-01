COVID | In Italia 100mila nuovi casi, 2 milioni gli attualmente positivi

I tamponi effettuati sono 612.821, contro i 993.201 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 16,6 per cento, contro il 15,67 per cento di ieri

Sono 101.762 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 155.659 di ieri, per un totale di 7.554.344 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 227 vittime, contro le 157 di ieri, per un totale di 139.265 sempre dall’inizio dell’epidemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

I tamponi effettuati sono 612.821, contro i 993.201 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 16,6 per cento, contro il 15,67 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 2.004.597. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.606, undici in piu’ di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.340, 693 in piu’ rispetto a ieri.

I dimessi/guariti sono 56.560, per un totale di 5.410.482 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (17.581), Emilia-Romagna (14.194) e Campania (13.107).

In Lombardia 17.581 nuovi positivi e 61 decessi, aumentano i ricoveri

Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fronte di 86.367 tamponi, i nuovi positivi sono 17.581 (20,3 per cento). Aumentano di 2 i ricoverati nelle terapie intensive dove sono ricoverati 246 pazienti, mentre di 112 quelli in area medica, per un totale di 2.999 persone. Rispetto a ieri si registrano 61 decessi che portano il totale a 35.464 da inizio pandemia. (

Milano e’ la provincia con piu’ casi positivi: 7.355, di cui 2.733 a Milano citta’, mentre a Bergamo sono 1.837, a Brescia 1.725, a Varese 1.559 e a Monza e Brianza 1.497. Seguono le altre provincie: Pavia 735, Sondrio 535, Como 513, Mantova 349, Lodi 338, Cremona 324, Lecco 295.

COVID. CALABRIA, OGGI 1.616 POSITIVI SU 10.205 TAMPONI

Oggi in Calabria si sono registrati 1.616 contagi a fronte di 10.205 tamponi esaminati, la percentuale di positività è stata del 15,84%. Rispetto a ieri il numero delle persone risultate positive è salito a 128.900, al momento in cura presso le strutture ospedaliere e in isolamento controllato vi sono 28.524 persone. Sono 416 i pazienti ricoverati in ospedale di questi 34 in terapia intensiva: 14 a Catanzaro, 12 a Reggio Calabria e 8 a Cosenza. Ne da’ notizia la Regione nel bollettino quotidiano sull’emergenza coronavirus comunicato dalla Protezione civile su indicazione delle Asp territoriali. I decessi sono 1.676 (+5 rispetto a ieri), le persone guarite sono salite a 98.700. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Catanzaro 151, Cosenza 454, Crotone 184, Reggio Calabria 720, Vibo Valentia 104, provenienti da Stato estero o altra Regione 2.

In Campania 13.107 nuovi casi e 25 decessi

Sono 13.107 i nuovi casi Covid comunicati in Campania a fronte di 83.720 test eseguiti. È quanto emerge dal bollettino regionale. Sono 25 i decessi comunicati di cui 20 nelle ultime 24 ore e 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri.Sono 77 i pazienti in terapia intensiva su 695 posti disponibili, mentre sono 1.085 i ricoveri in reparto su 3.160 a disposizione tra posti letto Covid e offerta privata.