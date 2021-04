Consumi, il 93% degli utenti decide in base alle recensioni online

La sempre maggiore diffusione dei servizi di acquisto online e il conseguente proliferare delle opinioni dei clienti in proposito, fanno sì che, prima di acquistare un prodotto o servizio, lo si voglia conoscere. Lo dimostrano le indagini condotte dal Centro Studi ReputationUP, gruppo internazionale con uffici in Europa, Nord e Sud America, specializzato nell’Online Reputation Management e Diritto all’Oblio.

Evitare le recensioni online negative

In base allo studio, considerando che il 93% dei consumatori basa le sue scelte di acquisto sulle recensioni online, si evince che è di vitale importanza che le aziende imparino ad evitare eventuali recensioni negative.

Una cattiva recensione, falsa o negativa che sia, può però anche essere un’opportunità da sfruttare per far conoscere il proprio brand.

Per questo, prima di eliminarla, è bene aprire un canale di comunicazione con il cliente.

Le recensioni e la diffamazione online

È fondamentale proteggere la propria reputazione digitale, anche attraverso la gestione delle recensioni. Uno dei servizi di ReputationUP è infatti proprio quello di eliminare le recensioni e proteggere in caso di una possibile diffamazione online. “Il successo o l’insuccesso di un’azienda è sempre dipeso dalle opinioni e dai giudizi che i suoi clienti esprimono in merito a un prodotto o servizio”, afferma Andrea Baggio CEO Europa di ReputationUP.

Tuttavia, le recensioni negative possono sfociare nella diffamazione online. Si tratta di un vero e proprio reato, valido sia nel caso delle recensioni false, sia in quello delle recensioni negative, appunto.

Si utilizza soprattutto per contrastare i cosiddetti trolls, che scrivono opinioni con l’obiettivo di manipolare il mercato, in negativo come in positivo.

“Nel caso di un attacco reputazionale, ReputationUP offre servizi di protezione, con studi e ricerche periodiche che consentano di agire in maniera immediata sull’eliminazione e gestione del contenuto falso e negativo presente in rete”, aggiunge Juan Ricardo Palacio, CEO America di ReputationUP.

Una ricerca della BBC smascherò il sistema delle recensioni negative su Amazon affermando che: “Il mercato di Amazon è preso d’assalto da venditori indipendenti che usano recensioni di una stella per danneggiare i loro competitors”. La migliore soluzione per contrastare le recensioni negative e acquisire maggiori informazioni sull’immagine di un brand è rivolgersi a professionisti, che possano aiutare a migliorare la reputazione online.