CONSULTAZIONI | Centrodestra indica Meloni. Giorgia: “Siamo pronti” [VIDEO]

La coalizione del centrodestra è salita compatta al Colle questa mattina, per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A parlare col capo dello Stato è stata solo Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, la vera vincitrice delle Politiche 2022.

Un colloquio lampo, quello tra il centrodestra unito e l’inquilino del Quirinale. Secondo quanto è trapelato, a parlare è stata solo la leader di Fratelli d’Italia. E solo per pochi minuti. Il presidente della Repubblica si è poi limitato a chiedere agli altri leader presenti se fossero d’accordo con lei, e tutti hanno annuito.

“È andata bene. Le idee sono abbastanza chiare”. Così Giorgia Meloni risponde ai cronisti che le chiedono del rapidissimo colloquio con Sergio Mattarella. Berlusconi, su Twitter, cinguettta: “Il centrodestra ha indicato al presidente Mattarella il nome di Giorgia Meloni per formare il nuovo governo. Sono sicuro che, grazie al supporto imprescindibile di Forza Italia, il prossimo esecutivo sarà all’altezza di guidare il Paese verso la crescita”.

Consultazioni rapidissime, dunque, per la coalizione di centrodestra: è durato 11 minuti appena il colloquio con Mattarella. Si tratta probabilmente di un record per i rappresentanti delle forze che hanno vinto le elezioni: nessuno è rimasto così poco a colloquio con il Capo dello Stato, nemmeno i presidenti delle Camere.

Ecco la breve dichiarazione di Meloni, rilasciata dopo l’incontro con il presidente della Repubblica: “La delegazione composta dai capigruppo e dai leader delle forze politiche del centrodestra ha incontrato il presidente Mattarella e ha convenuto con lui sulla necessità di dare a questa Nazione un nuovo governo nel minore tempo possibile, perché le urgenze che abbiamo di fronte sono moltissime, a livello nazionale e internazionale. La coalizione di centrodestra si è presentata, non a caso, unita alle consultazioni e ha dato un’indicazione unanime, proponendo al presidente della Repubblica l’indicazione del mio nome per formare il nuovo governo. Attendiamo ora le determinazioni del presidente della Repubblica, che ringraziamo per il suo magistero in un momento così particolare della storia della Nazione. E ovviamente, già da ora annunciamo che siamo pronti, perché vogliamo procedere nel minore tempo possibile”. Meloni è stata l’unica tra i leader presenti ad aver preso la parola.

Probabilmente l’incarico a Giorgia Meloni arriverà già nel pomeriggio. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha infatti convocato la lader Fdi per le ore 16:30 al palazzo del Quirinale.