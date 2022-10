Halloween a Roma

Zucche, fantasmi, cappelli neri a triangolo da strega e stregone, tornano prepotentemente protagonisti in questa serata dedicata alla suspence e all’horror. Una consuetudine dedicata a bambini e adulti che nei giorni precedenti già si preparano al divertimento, alla scelta del costume, degli accessori, dei trucchi e delle parrucche. Come ogni anno a Roma si può scegliere fra un nutrito calendario di appuntamenti quello più adatto ai nostri gusti.

A suon di maschere orrorifiche, di zombies, di fantasmi o di streghe, fra scherzetti horror e la tipica frase “trick or treat?” dolcetto o scherzetto, le ore si dipaneranno nell’allegria generale. I parchi a tema romani e delle zone limitrofe hanno già sfornato tutta una serie di giochi a base di scheletri, mostri, fantasmi e streghe per rendere la serata più terrificante.

Si può scegliere fra Cinecittà World, oppure Magicland a Valmontone. Fra gli appuntamenti che riscuotono maggiormente il plauso c’è l’Halloween Show e la Zombie Walk. Una delle novità più recenti è la montagna russa al buio, oppure l’horror house, un percorso al buio veramente da paura dove provare emozioni forti. E ancora tanti trucchi ed effetti a volontà nei crazy party da incubo. Chi vuole osare può anche partecipare a visite guidate nei luoghi della città che leggende popolari vogliono popolati da fantasmi. A Roma ve ne sono molti.

Fra i più famosi: il fantasma di Messalina al Colosseo, quello di Giulio Cesare all’obelisco di San Pietro, quello di Beatrice Cenci a Castel Sant’Angel, e quello di Costanza De Cupis a piazza Navona. Un’altra idea è quella di partecipare a laboratori a tema, su come costruire simpatiche zucche, maschere thriller oppure assistere a quelli dedicati al trucco e parrucco. Il 31 ottobre si terrà un evento/occasione che si ripropone di anno in anno, per rivivere le vesti e le gesta dei personaggi horror più conosciuti dei film: It, Freddy Krueger, Hannibal Lecter, Nosferatu, Chucky, Jason Voorhees, Ghostface.