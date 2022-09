Ungaro (Azione-IV): “Fare di più per la promozione della cultura italiana all’estero”

“La promozione della lingua e cultura italiana all’estero è un punto fondamentale del nostro programma”. Lo dichiara Massimo Ungaro, candidato capolista di Azione-Italia Viva alla Camera nella circoscrizione Estero – Europa.

“Ho iniziato questa campagna elettorale in una biblioteca a Eindhoven per sottolineare l’importanza della promozione della lingua e cultura italiana all’estero. Per ogni euro investito per la promozione del Made in Italy dobbiamo investire un euro per la promozione della lingua e cultura italiana.

Dobbiamo assicurare nuove risorse al Fondo Unico, sostenere gli enti gestori, ampliare l’offerta Rai in chiaro all’estero, favorire la nascita di nuove scuole italiane all’estero per permettere alle famiglie di insegnare l’italiano ai propri figli in grandi città europee come per esempio Londra, ormai la sesta città d’Italia ove non è possibile conseguire la maturità italiana”.

“Tra chi dà la colpa all’Euro, chi predica l’uno vale uno e chi promette mance e prebende, noi vogliamo invece essere dalla parte dello studio, dell’impegno e del merito. Perché il bipopulismo rischia di impoverirci, sia politicamente che culturalmente”, conclude Ungaro.