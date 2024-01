Il 17 gennaio 2024 i Presidenti dei Comites Germania si sono dati appuntamento online per la loro prima riunione dell’anno. All’ordine del giorno l’importante progetto di aggiornamento della guida “Primi passi in Germania”.

Dell’aggiornamento di questa preziosa e utile guida di orientamento per i connazionali si era già parlato durante l’ultima riunione Intercomites tenutasi a Friburgo tra il 30 settembre e il 1° ottobre 2023, ed anche in occasione della Riunione di Coordinamento Consolare indetta dall’Ambasciata d’Italia a Berlino il 2 dicembre scorso.

La guida “Primi passi in Germania”, pubblicata per la prima volta nel 2013 e in seconda edizione nel 2015, necessita oggi di un importante e profondo aggiornamento – si legge in una nota dell’Intercomites Germania – soprattutto alla luce delle recenti modifiche normative apportate in Italia ed in Germania. In questo modo i nostri connazionali avranno accesso a informazioni verificate e attuali.

Con questa stretta cooperazione, i Comites della Germania daranno concretezza nel 2024 a un obiettivo che si erano precedentemente dati sia a Friburgo sia a Berlino, sedi nelle quali si erano discussi anche altri importanti temi resi noti dopo l’Intercomites di Friburgo.

La guida sarà resa disponibile in formato digitale, con la possibilità per i singoli Comites, qualora lo ritenessero opportuno, di commissionare delle copie cartacee a proprie spese” fa sapere il Comitato dei Presidenti dei Comites Germania.

La stretta cooperazione tra tutti i Comites della Germania non si ferma comunque a questo importante progetto comune. Uno degli obiettivi principali di tutti i Presidenti dei Comites della Germania è far fronte, unitariamente e in modo compatto, al continuo taglio sui capitoli di spesa riguardanti gli italiani all’estero.

I Comites della Germania sono sempre al servizio della collettività e il loro impegno non viene meno, nemmeno di fronte all’ulteriore taglio di risorse del 5% preannunciato per il 2024 che mette in forte difficoltà la gestione ordinaria di molti comitati. “Per restare sempre aggiornati e informati sulle attività dei Comites delle rispettive circoscrizioni i Presidenti dei Comites Germania invitano le comunità italiane a seguirli sui rispettivi siti e canali social” conclude la nota.