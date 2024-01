Per molte donne, indossare i mocassini può sembrare una sfida: con quali capi e accessori dovrebbero essere abbinati? In questa guida completa esploreremo le diverse tipologie di outfit e andremo a vedere con quali accessori e borse combinare queste calzature al fine di creare un look speciale e incapace di passare inosservato.

Look casual chic? Con mocassini e jeans

Uno dei modi più effortless per indossare i mocassini da donna è abbinarli ad un paio di jeans. Il consiglio degli esperti è quello di optare per un jeans skinny o a sigaretta che andrà ad accentuare la forma del mocassino. Si potrà completare il look con una camicia bianca oversize o con un maglione leggero. Prediligere un paio di mocassini in pelle nera o marrone (come quelli disponibili su https://escarpe.it/c/donna/scarpe-basse/mocassini permetterà di aggiungere un tocco di eleganza all’outfit, mentre puntare su calzature colorate sarà un modo per rendere il look più giocoso e informale.

Per completare questo outfit casual chic si potrà usare una cintura che sottolineerà la vita, ma anche una borsa a tracolla o uno zaino. Gli zaini donna firmati sono l’accessorio perfetto per chi cerca praticità e stile. Per dare vita ad un look un po’ più sofisticato si può optare per uno zaino in pelle o con dettagli eleganti. Uno zaino colorato o con stampe rappresenta invece la scelta ideale per coloro che desiderano aggiungere un tocco giocoso e informale al proprio outfit.

fonte: Envato Elements

Cosa fare se si vuole sfoggiare un look elegante?

I mocassini si abbinano splendidamente anche alle gonne: una gonna a pieghe o una midi saranno perfette per un look femminile ed elegante. A questo proposito, si possono scegliere dei mocassini in vernice o con dettagli metallici che renderanno l’outfit ancora più chic. Si potrà optare per colori neutri, se l’idea è quella di sfoggiare un look più classico, oppure sperimentare l’abbinamento con mocassini colorati, qualora si voglia creare uno stile più audace. Una camicia o una maglietta semplice farà risaltare la gonna e i mocassini, mentre una pochette o una mini borsa aggiungerà un tocco di glamour al look.

Look da ufficio? Perfetto con i mocassini

I mocassini possono anche essere parte integrante di un look da ufficio. Nel contesto lavorativo si possono indossare mocassini in pelle nera o scamosciata e abbinarli con un paio di pantaloni eleganti o una gonna a matita. Un blazer o un cardigan conferiranno formalità e raffinatezza al look, mentre una borsa a mano o una tote bag potranno completare al meglio l’outfit da ufficio. Negli ambienti lavorativi in cui si predilige un abbigliamento comodo, si potranno indossare i mocassini con un vestito casual, magari un modello chemisier. In ogni caso si potrà sfoggiare un look pratico ma pur sempre alla moda.

Concludendo, possiamo dire che indossare i mocassini da donna non è affatto complicato. Con queste idee e suggerimenti, si possono creare look vari e trovare lo stile che rifletta appieno la propria personalità.