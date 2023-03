Fuga dal Pd di Elly Schlein

Elly Schlein ha vinto le primarie del Partito Democratico e già si parla di defezioni. Un esempio è rappresentato dall’ex-ministro dell’Istruzione Giuseppe Fioroni, che ha annunciato la sua uscita dal Partito Democratico. Oramai, il Pd è diventato di sinistra sinistra. Non è più un partito di centrosinistra; è il partito dell’ideologia woke, delle politiche LGBTQ, dell’immigrazione senza regole e dello statalismo sfrenato. Un centrista come Fioroni non poteva più stare in un simile partito. Perciò, se n’è andato.

Ci saranno altre defezioni. Possibilmente vedremo un vero e proprio travaso di figure dal Partito Democratico al Terzo Polo o addirittura anche ai partiti centristi del centrodestra. Ne vedremo delle belle.

Dal Nazareno, la nuova dirigenza del Partito Democratico ha fatto sapere che “per un Fioroni che se ne va ci saranno cento nuovi ingressi”. A dire ciò è stato Mattia Santori, ex-sardina e nuovo dirigente del PD. Forse, Santori è stato sarcastico, ma ciò denota l’idea radicale del nuovo Partito Democratico di Elly Schlein.