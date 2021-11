Come creare un CV creativo e trovare un nuovo lavoro

Un curriculum creativo è un curriculum che non segue il formato di curriculum convenzionale. Questi CV sono il modo migliore per illustrare le tue capacità e abilità creative al datore di lavoro

Non importa se sei un neolaureato o un esperto professionista che cerca di spostarsi da un lavoro all’altro: un curriculum creativo ben fatto è il primo punto di contatto tra te e il reclutatore, per trovare un eventuale nuovo lavoro.

In genere, i recruiter non hanno molto tempo da dedicare a un particolare curriculum. Quindi, per distinguersi, un curriculum e quindi anche un curriculum europeo, dovrebbe avere contenuti ben scritti, insieme a una presentazione il più possibile creativa. In questo articolo parleremo di curriculum creativi, vantaggi e svantaggi nonché suggerimenti per realizzarne uno al meglio.

Cos’è un curriculum creativo?

Un curriculum creativo è un curriculum che non segue il formato di curriculum convenzionale. Questi CV sono il modo migliore per illustrare le tue capacità e abilità creative al datore di lavoro. Il modello/formato per questi curriculum può essere un’informazione grafica, un piccolo video, un portfolio online o un intero sito web.

È sempre consigliabile creare il curriculum utilizzando le proprie capacità creative per il rispettivo settore in cui ci si sta candidando. L’idea è quella di “mostrare” e non solo raccontare a parole nel documento. Ad esempio, un web designer può aggiungere infografiche sul proprio curriculum, insieme al collegamento ai siti web che ha creato.

I vantaggi di un CV creativo

Questi curricula “non convenzionali” sono perfetti per le persone che mostrano le loro abilità ad esempio in campi creativi al reclutatore. Un direttore artistico potrebbe quindi aggiungere un piccolo video delle scenografie di un progetto al proprio CV, giusto per citare un esempio tipico.

Inoltre, un curriculum creativo è molto utile per i neolaureati che hanno poca esperienza lavorativa. Questi possono creare un impatto attraverso i loro curriculum creativi. Ad esempio, un giovane grafico appena laureato può creare un curriculum che mostri le competenze apprese durante gli studi.

I vantaggi sono molti altri, e in generale un CV creativo permette di lasciare un forte impatto su chi leggerà e dovrà decidere se chiamare a colloquio o meno il candidato.

I consigli per un CV creativo al fine di trovare lavoro

Ci sono alcuni precisi consigli da seguire per realizzare un CV creativo nel migliore dei modi. Bisogna prestare molta attenzione alla fase di creazione, o potrebbe uscire un documento sgradevole e inutilmente ricco di informazioni (o al contrario troppo povero di contenuti).

Il tuo layout creativo ad esempio dovrebbe essere semplice e facile da capire. Disegni fantasiosi o un carattere troppo bizzarro non dovrebbero eclissare l’importanza delle altre informazioni sul tuo curriculum. Inserisci spazi vuoti tra le sezioni per dare al tuo curriculum un aspetto pulito. Ciò consente al datore di lavoro di sfogliare facilmente le informazioni.

Per i lavori che non c’entrano con la creatività, un curriculum in bianco e nero funziona, ma per lavori di progettazione come un grafico o un illustratore, è molto consigliabile utilizzare il colore per aggiungere dimensione al curriculum. Sii comunque essenziale con i colori, e non esagerare.

Ciò che attrae maggiormente un datore di lavoro nel curriculum è la sezione dell’esperienza. Non dimenticare di aggiungere esempi pratici del tuo lavoro. Se sei un neolaureato, includi i tuoi progetti di tirocinio universitario o altri tirocini che hai svolto.

Attenzione ai contenuti!

Per qualsiasi lavoro tu stia facendo domanda, il contenuto è importante quanto il design. Assicurati di presentare un bel curriculum nel complesso, con contenuti in grado di impressionare. Dovrebbe evidenziare in modo dettagliato tutte le tue qualifiche, certificazioni, eventuali pubblicazioni e la tua esperienza professionale pertinenti, ove richiesto.

Ricorda sempre che il tuo reclutatore è un professionista molto impegnato e non ha molto tempo da dedicare al tuo curriculum, quindi sii conciso e pertinente. Il tuo curriculum creativo non dovrebbe essere più lungo di due pagine. Stupisci il recruiter con il tuo curriculum, quindi indirizzalo al tuo portfolio online o profilo LinkedIn per ulteriori informazioni sulla tua esperienza. Scegli colonne e caselle di testo nel layout che evidenzino tutte le informazioni pertinenti in uno spazio limitato.

Infine, ricorda sempre di essere originale al 100%. Un curriculum plagiato può facilmente dissuadere il reclutatore dal considerarti. Per una posizione creativa, i criteri di base sono l’originalità e l’immaginazione. Rendi unico il tuo curriculum creativo. Puoi prendere idee dai modelli online, ma anche crearne di tuoi che riflettano il tuo stile personale e le tue capacità creative.