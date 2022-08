COLOMBIA | Italiano denunciato da una 14enne, arrestato e poi rilasciato

Dopo l'udienza, come ha confermato anche un portavoce della Procura, è stato rimesso in libertà dal giudice, che ha decretato illegale l'arresto per l'inesistenza della flagranza di reato

Su L’Unione Sarda la storia di un italiano in Colombia, arrestato e poi rilasciato. Una brutta vicenda, per fortuna finita con il rilascio per ordine del tribunale.

Il nostro connazionale, di cui non è stata resa nota l’identità, è finita in manette quattro giorni fa a Cartagena de Indias, in Colombia appunto, per presunti abusi su un’adolescente. Era stato arrestato dopo la denuncia della 14enne, che diceva di essere stata toccata irregolarmente durante un casting cinematografico in un albergo.

Fonti dell’ambasciata italiana a Bogotà hanno detto che l’imputato ha ricevuto assistenza da parte del console onorario italiano a Cartagena.

Dopo l’udienza, come ha confermato anche un portavoce della Procura, è stato rimesso in libertà dal giudice, che ha decretato illegale l’arresto per l’inesistenza della flagranza di reato. L’italiano è subito partito alla volta del Brasile, dove vive.