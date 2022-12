CINA | Da Vittorio, a Shanghai, è il miglior ristorante italiano nel mondo

Siamo a Shanghai, ma è un po' come stare a Bergamo, perché è da qui che è partita la storia del ristorante Da Vittorio…

Sul quotidiano Libero si parla del miglior ristorante italiano nel mondo. Si chiama “Da Vittorio” e si trova a Shanghai.

“Due Stelle Michelin, una assegnata nel 2019, l’anno di apertura, la seconda l’anno successivo. E adesso il podio più alto, quello come migliore ristorante italiano nel mondo. Siamo a Shanghai, ma è un po’ come stare a Bergamo, perché è da qui che è partita la storia del ristorante Da Vittorio, che proprio in Cina si è aperto al mondo fuori dai confini europei senza sbagliare, è il caso di dire, una sola portata”.

Al ristorante da Vittorio – locale asiatico della storica famiglia di ristoratori Cerea di Bergamo, guidato dallo chef Stefano Bacchelli – è stato consegnato il premio della giuria del Gran Galà della Cucina Italiana, al Teatro San Babila di Milano.

“Cosa avrà di tanto speciale questo raffinato luogo nel Bund? Semplice: con 14 tavoli per 40 posti a sedere, 4 sale da pranzo private collegate tra loro, una sala banchetti, una cantina con 700 etichette da tutto il mondo e una vista sul futuro, qui la famiglia Cerea ha esportato quel che sa fare meglio: cucinare, il pesce in particolare, e servire in atmosfera che va oltre l’eleganza”.