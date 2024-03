Il sogno americano resiste: gli italiani altospendenti che cercano una casa di lusso all’estero guardano soprattutto oltreoceano, ma anche a Dubai. A dirlo è una ricerca di LuxuryEstate.com, il portale immobiliare internazionale leader nel settore del lusso e partner di Immobiliare.it.

LuxuryEstate.com ha analizzato i dati relativi alle preferenze degli italiani che cercano immobili di pregio (in affitto o in vendita) all’estero, nello specifico in quali Paesi si concentra la maggior parte delle ricerche, la tipologia di immobile più richiesto e il budget a disposizione.

Quali sono i Paesi preferiti dagli italiani alla ricerca di una casa di lusso all’estero. La classifica per la compravendita

Primo posto per gli Stati Uniti, che conquistano il 25% delle preferenze per gli immobili di lusso in vendita. Secondo posto tra i Paesi più richiesti per la Spagna con il 12% delle richieste. Sul gradino più basso del podio troviamo la Francia, con l’11%.

La classifica per la locazione

Al primo posto troviamo ancora gli Stati Uniti, con il 21% delle ricerche, seguiti dalla Francia al secondo posto (12%) e dalla Spagna al terzo (11%).

Le città più richieste

New York resta la città preferita in assoluto dagli italiani altospendenti che cercano una casa da comprare (oltre l’8% delle ricerche totali dall’Italia).

Dubai è al secondo posto a livello mondiale per le case di lusso in vendita con il 6% delle ricerche dall’Italia.

Primo e secondo posto si invertono se si passa dalla compravendita alla locazione. Medaglia d’oro a Dubai, con il 12% di ricerche dall’Italia per le case di lusso in affitto, e medaglia d’argento a New York che segue a brevissima distanza (11,8%).

Sia per l’affitto che per la vendita, Parigi e Londra conquistano rispettivamente il terzo e il quarto posto (dopo New York e Dubai) con il 5% delle ricerche. Tra le grandi capitali europee, gli italiani sognano anche:

Madrid;

Berlino;

Atene;

Vienna.

Molto cercate anche altre città americane, in particolare:

Los Angeles;

Miami;

Chigaco.

Appartamento o villa?

Gli italiani cercano più appartamenti di lusso o ville all’estero? Dipende.

Negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi, per la compravendita la preferenza va alle ville, mentre chi affitta cerca prevalentemente appartamenti.

In Francia, Svizzera, Principato di Monaco e Regno Unito, l’appartamento vince sia per la locazione che per la compravendita.

Nei Paesi dell’Europa meridionale, come Spagna e Grecia, vincono le ville sia che per l’affitto che per la vendita.

Qual è il budget degli italiani che vogliono un immobile di lusso?

Se si considera un budget di 30 milioni di euro per comprare una casa di lusso (fascia di prezzo selezionata su LuxuryEstate.com), le ricerche sono così ripartite tra i Paesi:

il 28% degli utenti cerca un immobile negli Emirati Arabi;

il 22,4% nel Regno Unito;

il 16% negli Stati Uniti;

il 14,8% nel Principato di Monaco.

Se si abbassa la fascia di prezzo tra i 5 e i 10 milioni di euro, la maggior parte delle ricerche si concentra nel Principato di Monaco, in Svizzera e in Spagna.

Il budget si abbassa ulteriormente a massimo un milione di euro in Grecia e Austria.