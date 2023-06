CASCHI BLU DELLA CULTURA | A Città del Messico il corso finanziato dalla Farnesina

Il corso si propone di condividere con i 7 Paesi beneficiari esperienze e buone pratiche per la eventuale creazione di "Caschi Blu per la Cultura"

Il 5 giugno, nella sede della Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural all’Ex Convento di Churubusco a Città del Messico, è stato inaugurato il corso “I Caschi Blu della Cultura. Il Patrimonio Culturale in caso di catastrofe: rischi e interventi di sicurezza”, realizzato dall’IILA, con il finanziamento della DGCS-MAECI, in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, la Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali e, da parte messicana con la Secretaría de Relaciones Exteriores e la Secretaría de Cultura, l’INAH – Instituto Nacional de Antropología e Historia de México e l’Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas.

Il corso si propone di condividere con i 7 Paesi beneficiari esperienze e buone pratiche per la eventuale creazione di “Caschi Blu per la Cultura” e per delineare metodologie di azione in scenari di emergenza sul territorio di ciascun Paese, al fine di proteggere il patrimonio culturale esposto a rischi in caso di disastri naturali o provocati dall’uomo.

Il corso, che terminerà il prossimo 16 giugno, è articolato in sessioni teoriche ed esercitazioni pratiche, tenute da esperti italiani in materia afferenti al Ministero della Cultura e al Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale, nonché da esperti messicani provenienti da varie istituzioni pubbliche. Vi partecipano circa 60 funzionari pubblici di Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Messico, Perù e Repubblica Dominicana, provenienti da forze di polizia, forze armate, protezione civile e pompieri, dal Ministero della Cultura, oltre a restauratori e conservatori del patrimonio: una vera e propria task force italo-latinoamericana per la protezione del patrimonio culturale.

Ha aperto i lavori l’Ambasciatore d’Italia in Messico Luigi De Chiara, che ha evidenziato come, insieme all’Italia, i Paesi rappresentati in questo corso sono il risultato di civiltà millenarie che abbiamo il dovere di preservare. Il valore di questa eredità, oltre a essere un elemento di identità, porta prosperità e benessere, attraverso il turismo, alle comunità e alle nazioni.

Alla cerimonia di inaugurazione sono quindi intervenute le autorità ospiti, la Directora de Patrimonio Mundial, Luz de Lourdes Herbert Pesquera, e la titolare della Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC) del INAH, María del Carmen Castro, che hanno valorizzato l’importanza della sinergia tra le diverse istituzioni e il Segretario Culturale dell’IILA Jaime Nualart che ne ha sottolineato l’obiettivo comune di salvaguardare il patrimonio culturale in quanto simbolo di identità individuale, sociale e comunitaria.

La cerimonia inaugurale è stata inoltre arricchita dai videomessaggi dei responsabili delle istituzioni realizzatrici del progetto. Il Segretario Generale IILA Antonella Cavallari ha ribadito il forte impegno dell’IILA per la conservazione e valorizzazione dell’immenso patrimonio tangibile e intangibile dei Paesi latinoamericani e caraibici, mentre il Segretario Generale del Ministero della Cultura Mario Turetta ha illustrato la struttura dei “Caschi Blu della Cultura”, un modello di gestione delle emergenze e di attivazione delle procedure operative di pronto intervento.

La stringente attualità dei temi trattati nel corso è stata messa in rilievo dalla Direttrice della Fondazione Scuola Beni e Attività Culturali Alessandra Vittorini e il Gen. Vincenzo Molinese, a capo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, ha ricordato la partecipazione al corso dei Caschi Blu della Cultura argentini, formati proprio dai Carabinieri e dai funzionari del Ministero della Cultura italiani, congratulandosi per l’estensione ad altri paesi dell’expertise necessaria a cooperare per la protezione del patrimonio culturale.

Sia il Segretario Cavallari che il Generale Molinese parteciperanno personalmente alla cerimonia di chiusura del corso e consegna dei relativi diplomi.