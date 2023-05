Caro affitti, la protesta tutta politica degli studenti

Oramai è chiaro che la sinistra abbia in mente solo di protestare contro un Governo che non le piace, ma che è stato democraticamente eletto

Gli studenti universitari protestano contro il caro-affitti, stando nelle tende. Ora, sorge spontanea questa domanda: come mai questi studenti protestano solo ora? Il problema degli affitti è presente da anni. E di certo non riguarda solo gli studenti universitari. Basta pensare anche alle case popolari.

Ci sono famiglie che pagano affitti di 400 Euro o più. Deve essere ricordato che le case popolari sono per le persone con un reddito basso. Una cifra di 400 Euro è già alta per una famiglia che ha un reddito basso, anche se nel canone sono inserite le spese condominiali.

Eppure, non ci sono mai state proteste. Una mattina, questi studenti si sono svegliati e hanno deciso di protestare. Tutto ciò sa di protesta politica.

Come ho scritto in precedenza, il problema del caro affitti c’era anche prima delle elezioni politiche dell’anno scorso. Stanno facendo lo stesso gioco che hanno fatto in precedenza. Mi ricordo dell’onorevole Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Sinistra-Verdi, il quale ha portato a Montecitorio i sassi dell’Adige per incolpare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni della siccità. La presidente del Consiglio è stata ironica nel rispondere al parlamentare, affermando di non sapere di essere come Mosè.

Siamo sempre alle solite. La sinistra protesta sempre. Eppure, dal 2011 all’anno scorso, ha governato per dieci di quegli undici anni. Dunque, la sinistra si è accorta solo ora dell’esistenza di problemi vecchi come il mondo?