Cannabis, mobilitazione di +Europa per raccolta firme: c’è anche Della Vedova

Dopo la raccolta di firme online, Piu' Europa lancia la sua campagna nazionale domani alle ore 10.30 a Roma in piazza del Pantheon

“Dopo il successo della raccolta firme on line, parte anche la mobilitazione nelle strade e nelle piazze per le sottoscrizioni sul referendum cannabis, che durera’ fino a fine ottobre. Piu’ Europa lancia la sua campagna nazionale domani alle ore 10.30 a Roma in piazza del Pantheon, con la senatrice Emma Bonino, il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova e il deputato e presidente di +E, Riccardo Magi”. Lo rende noto Piu’ Europa.