CANADA | Comites Toronto, il Programma della lista ‘Uniti per la Comunità 2021’

I Comites – Comitati degli italiani residenti all’estero- sono degli organismi elettivi composti da volontari non retribuiti che rappresentano i connazionali all’estero, nei rapporti con le Ambasciate e i Consolati nelle circoscrizioni di riferimento. Istituti nel 1985 e disciplinati dalla legge 286/2003, essi sono uno strumento democratico per sostenere le istanze dei cittadini italiani, promuovendone progetti di interesse collettivo.

Il prossimo 3 dicembre, si vota per formare il nuovo Comites di Toronto, circoscrizione che comprende l’Ontario (ad eccezione di Ottawa), il Manitoba e i Territori del Nord Ovest. Il tuo voto è importante per il gruppo “Uniti per la Comunità 2021”, che si presenta alle prossime

elezioni con il seguente programma:

• Promozione del Patrimonio Italiano: Organizzazione di convegni, dibattiti ed eventi di natura culturale, artistica, scientifica, e commerciale con protagonisti i professionisti del settore per la valorizzazione della lingua, cultura e ricerca italiana;

• Fare Rete sul Territorio: Sviluppo di collaborazioni e sinergie con il Consolato, Associazioni, Club, Organizzazioni, Università, Istituti, Camere di commercio e Patronati per sostenere iniziative locali e far nascere nuovi progetti utili alla comunità italiana che risiede nella circoscrizione;

• Servizi Informativi: Offerta di informazioni utili ai nuovi italiani in Canada sia tramite una rete di contatti in ambito sociale, legale e commerciale, sia tramite newsletter;

• Punto d’Incontro: Apertura alle esigenze e proposte che riguardano la comunità tutta, dai bambini ai giovani, dagli adulti agli anziani, con l’obiettivo di migliorare ed ampliare i servizi presenti e facilitarne la nascita di nuovi, con un impegno concreto nel sociale;

• Una Voce per Tutti: Raccolta di istanze da parte degli italiani che il Comites di Toronto rappresenta, per problematiche come il recupero della cittadinanza italiana, la richiesta della copertura sanitaria in Italia, etc. e pubblicazione sui canali ufficiali del Comites.

Dai il tuo contributo al nuovo Comites di Toronto! Entro il 3 dicembre, vota per quattro candidati di tua preferenza del gruppo “Uniti per la Comunità 2021”. La tua fiducia sarà ripagata con serietà, impegno e dedizione per la comunità italiana!

Michela Di Marco

Capogruppo della lista ‘Uniti per la Comunità 2021’