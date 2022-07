CALCIO | Massimo Romagnoli è il nuovo vice presidente del SPVG WESSELING-Urgeld

“Sono felice di questo passo e sono certo che quest’anno andremo in serie C”, commenta Romagnoli, che così torna nel calcio che conta

Lo scorso 22 luglio l’On. Massimo Romagnoli, imprenditore e politico, fondatore e presidente del Movimento delle Libertà, ha firmato l’accordo con il presidente Patrick Landwehr ed è entrato così come Vice Presidente nella società che possiede la squadra di calcio SPVG WESSELING-Urgeld.

Il team, oltre ad avere la squadra in serie D, ha anche un settore giovanile di 400 ragazzi italiani, oltre ad una squadra di soli giocatori italiani.

“Sono felice di questo passo e sono certo che quest’anno andremo in serie C”, commenta Romagnoli, che così torna nel calcio che conta. Romagnoli, infatti, in passato è stato proprietario dell’Orlandina Calcio, squadra con cui ha conquistato la serie D.

“In questo paese vicino Colonia di nome Wesseling vivono 6.300 italiani – sottolinea – e la squadra di calcio è il loro punto di riferimento. Sono italiani anche l’allenatore Dario Paradiso e il direttore sportivo Gaetano Scolaro, è quindi una squadra targata Made in Italy”, conclude.