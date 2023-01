CALCIO | La crisi del Milan

Una squadra con un blasone come quello del Milan non può permettersi di fare simili figuracce. Del Milan vincente dello scorso anno non è rimasto nulla

Oramai, una cosa è certa: il Milan è in crisi. La figuraccia a Roma contro la Lazio lo certifica. Ciò dimostra che quanto da me scritto sulla partita di Supercoppa Italiana sia vero. Infatti, l’Inter ha vinto per demerito del Milan. Per capirlo, si deve guardare anche il cammino non entusiasmante dei nerazzurri. Infatti, prima della partita di Supercoppa Italiana, l’Inter ha giocato male contro il Parma in Coppa Italia ed il Verona in Campionato, pur vincendo, e dopo la partita di Riad, ha perso con l’Empoli in casa.

La situazione del Milan è assurda. Infatti, la squadra rossonera è seconda in classifica a dodici punti dal Napoli capolista, ma rischia di scivolare molto più in basso. Sia nella partita di Supercoppa che in quella contro la Lazio, si è visto un Milan che non ha reagito. Ha preso gol subito ed è mancata la reazione. Si può capire il fatto che vi siano dei giocatori fuori forma. Inoltre, mancano anche dei titolari, come il portiere Maignan. Però, perdere in questo modo fa pensare parecchio.

Si può anche perdere una partita facendo il possibile per raddrizzarla e giocando con il “sangue agli occhi”. Il problema è che il Milan non ha fatto nulla per rimettere la gara sui giusti binari. Si è visto il solito possesso palla sterile. Questo non è un atteggiamento da grande squadra. A questo punto, si debbono mettere in discussione non solo i giocatori ma anche l’allenatore e la società. Forse, l’allenatore non è più capace di motivare i giocatori o forse la società non ha rafforzato a dovere la rosa. Tutti dovrebbero farsi un bagno di umiltà.

Una squadra con un blasone come quello del Milan non può permettersi di fare simili figuracce. Del Milan vincente dello scorso anno non è rimasto nulla. Ora, si rischia veramente una reazione a catena che può fare affondare il Milan come il Titanic. Certamente, la classifica denota anche la mediocrità del campionato italiano, un campionato dominato (con merito) da un Napoli che sta giocando veramente a calcio. Le altre squadre che contano, come il Milan, l’Inter, la Juventus (a prescindere dalla penalizzazione subita) e le due romane, sono di molto inferiori. Ciò è dimostrato anche dalle prestazioni delle squadre italiane nelle competizioni europee. Il Milan deve ritrovare alla svelta la strada per la vittoria, per non finire veramente male.