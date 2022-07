Brugnaro, da pazzi togliere adesso fiducia al Governo

"Se il Governo cade si va alle elezioni, in un momento così difficile per il Paese; è un comportamento vergognoso”

“In questo momento sta per saltare il Governo. C’è qualche pazzo che vuole togliere la fiducia al Governo. Una cosa indegna. Da Venezia si alza questo monito”. Così il presidente di Coraggio Italia, e sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro sul rischio di caduta dell’esecutivo.

“Chiunque metterà in crisi questo governo – aggiunge – se ne assumerà la responsabilità davanti al Paese”. E riferito a Giuseppe Conte, Brugnaro prosegue: “questo vuol fare il capo politico non so di cosa, e siccome i parlamentari gli dicono che non va bene, lui si adatta”.

Brugnaro sottolinea la particolare importanza di questa fase politica, “con i fondi del Pnrr da mettere a terra, l’autunno che sarà pesantissimo, per i tagli del gas, le riforme da fare. E tu cosa fai? Decidi di uscire dall’aula, fai i bizantinismi per poi poter dire che non hai votato la fiducia. Ma non è mica un Paese dei burattini questo. Che figura facciamo con l’Europa ? Stanno ridendo di noi. Uno come Draghi non si fa prendere in giro. Si vergognino!”.