BREXIT | Sottosegretario Merlo a Londra: “Entro marzo quasi tutti gli italiani in UK saranno iscritti all’AIRE”

Non solo. Spiega il Sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo: “In un futuro non lontano, il Consolato di Londra sarà in grado di offrire ai nostri connazionali servizi consolari IN TEMPO REALE”

Cominciata la missione in UK per il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, fondatore e presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero.

L’esponente del governo italiano oggi ha visitato la sede del Consolato Generale d’Italia a Londra, “potenziato grazie ai fondi che abbiamo stanziato col decreto Brexit”, dichiara il Sottosegretario, che su Facebook scrive: “Oltre 100 impiegati per un lavoro che è davvero senza pause”.

“Entro marzo quasi tutti gli italiani residenti nel Regno Unito saranno regolarmente iscritti all’AIRE – prosegue Merlo -, anche grazie al sistema Fast It che sta dimostrando di funzionare molto bene. Di più: in un futuro non lontano, il Consolato di Londra sarà in grado di offrire ai nostri connazionali servizi consolari IN TEMPO REALE, anche grazie all’uso della tecnologia. No, non è fantascienza: presto sarà realtà”.

“Sono grato al nostro Console Marco Villani e al Direttore generale per gli italiani all’estero della Farnesina, Luigi Vignali, per il grande lavoro che stanno portando avanti. In tempi di Brexit – conclude il Sottosegretario Merlo – siamo vicini come non mai agli italiani del Regno Unito e lo stiamo dimostrando con i fatti”.