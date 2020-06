BRASILE | Sottosegretario Merlo: “Entro agosto sarà attiva la nuova sede consolare a Vitoria, Spirito Santo”

La pandemia non frena il lavoro che il governo, con la Farnesina in prima linea, sta portando avanti per rafforzare e riqualificare la rete consolare italiana nel mondo. L’ultima novità, in ordine di tempo, riguarda il Brasile.

Sono partiti la scorsa settimana i lavori di ristrutturazione dei locali che ospiteranno a Vitoria la nuova sede consolare. Lavori che, pandemia permettendo, dovrebbero concludersi entro agosto.

E’ proprio il Brasile il Paese dell’America Latina più colpito dal coronavirus: anche per questo nella ristrutturazione dei locali si terrà conto, naturalmente, della necessità – per il personale e per gli utenti della nuova agenzia consolare – di mantenere il distanziamento sociale.

“Una volta pronti gli uffici, se non ci saranno stati ritardi dovuti all’emergenza virus, la nuova sede consolare potrà aprire le sue porte al pubblico”, fa sapere il Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, il quale si è molto speso affinché a Vitoria venisse aperta una sede diplomatica italiana che potesse offrire assistenza e servizi ai tanti connazionali residenti in quell’area.

Non appena la pandemia lo consentirà, avverrà l’inaugurazione ufficiale.

“Con questa nuova sede consolare l’Italia sarà ancora più vicina alla comunità italiana”, afferma Merlo.

Dopo avere ringraziato l’Ambasciatore d’Italia in Brasile Francesco Azzarello e il Console Generale d’Italia a Rio de Janeiro, Paolo Miraglia Del Giudice, per il loro grande impegno e instancabile lavoro a favore dei connazionali, il Sottosegretario Merlo conclude con “un abbraccio virtuale ai tantissimi italiani e italo-brasiliani del Brasile, in questo momento così difficile per loro e per il Paese che li ospita. Una promessa: lo Stato italiano non vi lascerà soli”.

BRASIL | Subsecretário Merlo: “Sede consular em Vitória, Espírito Santo, será activa no mês de agosto”

A pandemia não está retardando o trabalho que o governo, com a Farnesina, na sua vanguarda, está realizando para fortalecer e requalificar a rede consular italiana em todo o mundo. As últimas notícias, em ordem cronológica, dizem respeito ao Brasil.

A reforma das instalações que sediarão a nova sede consular em Vitória começou na semana passada. Trabalhos que, mediante a pandemia, devem terminar em agosto.

O Brasil é o país latino-americano mais afetado pelo coronavírus: também por esse motivo, a reestruturação das instalações levarão naturalmente em conta a necessidade – de funcionários e usuários da nova agência consular – de manter o distanciamento social.

“Quando os escritórios estiverem prontos, se não houver atrasos, devido à emergência do vírus, a nova sede consular poderá abrir suas portas ao público”, disse o subsecretário de Relações Exteriores e do Senador italiano (que representa a todos italianos no estrangeiro), Ricardo Merlo, que vem ha tempo lutando pela inauguração, na capital de Vitória, uma sede diplomática italiana que poderia oferecer assistência e serviços a muitos compatriotas residentes nessa área.

“Com esta nova sede consular, a Itália estará ainda mais próxima da comunidade italiana”, diz Merlo.

Depois de agradecer ao embaixador da Itália no Brasil Francesco Azzarello e ao cônsul geral da Itália no Rio de Janeiro, Paolo Miraglia Del Giudice, por seu grande compromisso e trabalho incansável em favor de seus compatriotas, o subsecretário Merlo conclui com “um abraço virtual aos muitos italianos e ítalo-brasileiros do Brasil, neste momento difícil a todos e para o país que os hospeda. Uma promessa: o estado italiano não vai deixar você em paz”.