BONAFEDE | Italia Viva contro la sfiducia, Renzi ai 5stelle: “Noi non siamo come voi” [VIDEO]

"Non posso credere che qualcuno immagini che Bonafede abbia stretto un rapporto con la mafia", la "battaglia contro la cultura mafiosa non ci deve tenere divisi"

Italia Viva voterà contro la mozione di sfiducia al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Matteo Renzi, in aula al Senato, rivolgendosi proprio al Guardasigilli, ha detto: “Se votassimo con il metodo usato da lei nella sua esperienza parlamentare nei confronti dei membri del governo lei oggi dovrebbe andare a casa: Alfano, Guidi, Boschi, Lupi, Lotti, De Vincenti. Ma noi non siamo come voi”.

“Non ho dubbi, lei è tutto e tranne che avvicinabile dalla mafia, ma spero che questa vicenda possa far riflettere: essere additati ingiustamente, andare sui giornali, costringere la propria famiglia a subire l’onta fa male, la notte passi a pensare che è colpa tua se le persone a te vicine, quelle che ami, stanno male”, ha aggiunto il leader di Italia Viva.

“Mi auguro – sostiene Renzi – che questa riflessione abbia colpito, che abbia fatto riflettere Bonafede, che e’ persona assolutamente non avvicinabile dalla mafia. Essere additati ingiustamente sui giornali con le proprie famiglie e subir l’onta di un massacro mediatico fa male. La politica, non il populismo, ci guida. Non è il giustizialismo, ma la giustizia”.