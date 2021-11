Bolsonaro in Veneto, l’accusa di un imbucato: “Mio nonno ucciso dal Covid, la Storia ti condannerà”

Vinicius, 24enne immigrato in Italia dal Brasile, con Bolsonaro dice di avere un grosso conto in sospeso. Quando si sono ritrovati faccia a faccia, il ragazzo gli ha sbattuto contro tutto il suo rancore

L’episodio lo racconta sulle proprie pagine il Corriere del Veneto. Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, in visita nel padovano, nelle terre dei suoi antenati, tra tanti applausi e manifestazioni di consenso ha anche ricevuto un duro colpo da un giovane emigrato brasiliano che gli ha sbattuto in faccia la sua verità.

Poco prima delle 15 di ieri, quando ancora Bolsonaro si trovava all’interno di Villa Arca del Santo, dove si è svolto il pranzo con i “parenti” di Anguillara, gli si è avvicinato anche Vinicius Rodrigues Vettori, un 24enne immigrato in Italia dal Brasile, “imbucato” all’evento.

Vinicius con Bolsonaro dice di avere un grosso conto in sospeso. Quando si sono ritrovati faccia a faccia, il ragazzo gli ha sbattuto contro tutto il suo rancore: “Mio nonno è morto per il Covid a gennaio 2020 e lui non era solo un numero. La Storia ti condannerà!”. Un pugno nello stomaco al presidente brasiliano.