4 novembre, commemorazione a Montevideo con le Forze Armate uruguaiane

In collaborazione con il Comites e la locale sezione dell’Associazione Nazionale ex Combattenti e Reduci Italiani (Ancri) in ricordo dei Caduti di tutte le guerre

Secondo quanto riferisce l’ambasciata d’Italia a Montevideo, si è tenuta venerdì in Uruguay la commemorazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in collaborazione con il Comites e la locale sezione dell’Associazione Nazionale ex Combattenti e Reduci Italiani (Ancri) in ricordo dei Caduti di tutte le guerre.

Alla tradizionale cerimonia, svoltasi nel cortile dell’ospedale italiano di Montevideo dove si trova il Monumento ai Caduti, hanno partecipato rappresentanti di varie associazioni, delle Forze armate uruguaiane, della scuola italiana e di Padre Bonzani, che dopo gli interventi dell’ambasciatore d’Italia e del rappresentante dell’Ancri Kely Facchini ha officiato una breve cerimonia religiosa.

“Molto gradita è stata la partecipazione delle Forze Armate uruguaiane presenti anche con la banda dell’esercito”, scrive l’ambasciata d’Italia a Montevideo.