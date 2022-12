Betting e sponsorizzazioni: il tema ritorna nella discussione politica e di settore

Torna alle luci della ribalta lo spinoso tema della sponsorizzazione di betting e gambling, legato al Decreto Dignità ed entrato in vigore nel 2018. Lo fa anzitutto nelle dichiarazioni del Ministro dello Sport Andrea Abodi, il quale ha riportato la questione al centro del dibattito politico nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Abodi sostiene che “rendere nuovamente legali pubblicità e sponsorizzazioni delle aziende del betting” tutelerebbe il gioco legale e responsabile.

Una visione in linea con quanto più volte reclamato dalla Lega di Serie A e dalla FIGC che, infatti, coglie la palla al balzo per intervenire nella discussione. Il Presidente FIGC Gabriele Gravina, in occasione del Consiglio federale dello scorso 19 dicembre, ha affermato di aver ribadito proprio al Ministro Abodi alcune necessità concernenti il mondo del calcio italiano, in primo piano proprio la questione del betting e della sua sponsorizzazione. “Per me il diritto di scommessa è un diritto sacrosanto che è collegato ad una risoluzione dell’Unione Europea sulla tutela del diritto d’autore”, sono le parole di Gravina, che richiede a gran voce “l’apertura delle sponsorizzazioni collegate al betting, il passaggio da tre a cinque anni per quanto riguarda la negoziazione dei diritti televisivi, l’introduzione nel mondo del calcio della tax credit”.

A parlarne è stata anche Valerie Peano, legale e fondatrice di Egla, alla conferenza Easg tenutasi a Oslo qualche mese fa. Il suo parere in merito è che la normativa italiana non sia risolutiva nella prevenzione dei comportamenti di gioco problematici e che il totally ban adv sia viziato da anomalie, a partire dalla carenza di indagini scientifiche che comprovino la correlazione fra le promozioni di gioco e i comportamenti di gioco patologico, per arrivare all’assenza di preventive valutazioni sull’effetto nell’industria del gioco e dello sport. In attesa di capire se davvero qualcosa cambierà in questo senso, gli operatori autorizzati a operare su suolo italiano persistono nel rispetto della regolamentazione vigente ormai da quattro anni, per la violazione della quale sono peraltro previsti severi provvedimenti e salate sanzioni. Si distingue, in questo nuovo panorama a livello comunicativo, l’operatore ADM Leovegas, che ha modificato la maniera di sponsorizzare il calcio italiano con il portale LeoVegas.news. Si tratta sostanzialmente di un sito di infotainment che raccoglie notizie, interviste, curiosità e rubriche interamente dedicate agli appassionati di calcio. Un portale all’interno del quale si è creata una vera e propria community sportiva che lascia spazio non solo alla tradizionale informazione sul tema calcistico, ma anche a pillole di ironia e richiami a personaggi iconici del calcio italiano e internazionale, seguendo i trend più in voga anche ne