Buone Feste agli italiani all’estero dalla Sen. Francesca La Marca

“Non appena iniziata la XIX Legislatura – sottolinea la senatrice Pd nella sua lettera - mi sono subito adoperata per presentare, anche al Senato, i Disegni di Legge sul riacquisto della cittadinanza, sull’istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo e in materia di disposizioni per il sostegno dello sport italiano nel mondo”

Cari amici,

Il Natale si avvicina e un altro anno volge al termine, un anno impegnativo e difficile per molti di noi. Dapprima l’onda lunga del Covid, che ancora preoccupa il mondo intero, e poi lo scoppiare di una guerra sul suolo europeo, un fatto storico, di cui ancora non sono totalmente chiare le conseguenze per l’Italia, l’Europa e il mondo.

È stato un anno complesso anche per la politica italiana. Apertosi con la rielezione del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a cui rivolgo, ancora una volta, il più sincero ringraziamento per essersi reso nuovamente disponibile a ricoprire una carica così importante e delicata per il nostro sistema Costituzionale. L’apertura della crisi di governo, causata dall’irresponsabilità di alcune forze politiche, e la conseguente fine dell’esecutivo guidato da Mario Draghi, hanno portato alle elezioni del 25 settembre e alla nascita di un nuovo governo guidato dalla Presidente, Giorgia Meloni.

Grazie al Vostro appoggio e allo straordinario risultato conseguito dal Partito Democratico all’estero, il 25 settembre sono risultata eletta, al Senato, in rappresentanza degli italiani residenti in Nord e Centro America. Grazie! Grazie nuovamente di cuore per la vostra fiducia e il vostro sostegno, mai venuti a mancare durante tutti questi anni di impegno parlamentare, prima alla Camera dei Deputati ed oggi al Senato della Repubblica.

Non appena iniziata la XIX Legislatura mi sono subito adoperata per presentare, anche al Senato, i Disegni di Legge sul riacquisto della cittadinanza, sull’istituzione della giornata nazionale degli italiani nel mondo e in materia di disposizioni per il sostegno dello sport italiano nel mondo e la promozione della pratica sportiva tra gli italiani all’estero. Ho presentato altresì, come prima firmataria, due interrogazioni a risposta scritta: la prima riguardante la possibilità per gli italiani residenti extra UE di ottenere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) e la seconda per favorire l’interoperabilità dei dati degli iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E) tra il Ministero degli Interni e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

In queste ore è in discussione la Legge di Bilancio, il cui iter, quest’anno, è iniziato alla Camera dei Deputati. Ho trasmesso ai colleghi parlamentari del PD eletti all’estero, alcuni emendamenti a beneficio degli italiani residenti in Nord e Centro America. In particolare, ho presentato due proposte emendative. La prima, finalizzata ad aumentare, tramite concorso, il numero del personale diplomatico e consolare, data la situazione di difficoltà in cui si trovano diverse sedi consolari. La seconda, prevede l’applicazione di una scontistica dedicata agli iscritti A.I.R.E. per i viaggi da realizzare con la compagnia ITA Airways o il Gruppo Ferrovie dello Stato: una misura finalizzata ad incentivare il “turismo delle origini”. Sono proposte impegnative ma importanti che mi auspico la maggioranza possa recepire, per valorizzare l’enorme patrimonio italiano all’estero.

Non mi resta che rivolgere a ciascuno di Voi, alle Vostre famiglie e ai Vostri cari tutti, i più sinceri e sentiti auguri di Buone Feste, di un sereno Natale e di un felice anno nuovo. Nella speranza che sia un anno ricco di gioie, soddisfazioni e successi a livello personale e collettivo.

Un abbraccio,

Francesca La Marca

Senatrice Pd eletta nel Nord e Centro America