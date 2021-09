Berlusconi compie 85 anni, gli auguri di Putin: “Sei sempre benvenuto in Russia”

Silvio Berlusconi compie oggi 85 anni. “Il presidente sta bene, l’ho visto stamattina prima di partire per Bologna, gli ho fatto gli auguri, e’ in forma, e’ carico”. Cosi’, conversando con l’AGI a Cesenatico, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, vicinissima al Cavaliere.

“Oggi – racconta – festeggera’ con la sua famiglia, i suoi figli, i nipoti, la fidanzata e gli amici di sempre. Passera’ un buon pomeriggio anche perche’ so che gli hanno preparato delle sorprese. Comunque lui e’ pronto a ripartire, e’ e rimarra’ sempre la nostra guida”.

Le agenzie di stampa sono inondate di messaggi di auguri per l’uomo di Arcore. Auguri che giungono anche da oltre confine. E’ il caso di Vladimir Putin, per esempio, che ha fatto gli auguri a Silvio Berlusconi con un messaggio e una telefonata in cui ha citato il suo importante contributo personale allo sviluppo delle relazioni bilaterali, come rende noto il Cremlino.

Il Presidente russo ha augurato anche all”amico’ italiano “buona salute e prosperità”.

Nel messaggio, secondo quanto riporta l’agenzia Ria Novosti, Putin ha citato l’amicizia che lo lega a Berlusconi da lunga data e ha sottolineato che l’ex Presidente del Consiglio italiano e leader di Forza Italia “è sempre un ospite benvenuto in Russia”.