Belle e rilassate in gravidanza nella “valle del respiro” in Alto Adige

La coccola esclusiva dedicata alle future mamme al 4 stelle S Alpin Royal. Giornate di benessere e trattamenti di bellezza in gravidanza all’Alpin Royal Wellness Refugium & Resort Hotel, in Alto Adige: una coccola esclusiva per le future mamme nella “valle del respiro”

Un’esperienza wellness esclusiva pensata per le future mamme all’Alpin Royal Wellness Refugium & Resort Hotel, in Alto Adige: l’accogliente ed elegante hotel 4 stelle superior, situato su una collina soleggiata nel luogo riconosciuto come stazione climatica, San Giovanni in Valle Aurina, dedica un pacchetto di trattamenti corpo alle donne in gravidanza, per regalarsi una pausa di relax nella Royal Spa, luogo in cui materiali di pregio, luci soffuse e profumi inebrianti creano un’atmosfera avvolgente in tutti gli ambienti, inclusa la beauty spa, dove il personale qualificato dell’Alpin Royal svolge trattamenti, massaggi, bendaggi, bagni benessere con i prodotti cosmetici naturali di Piroche Cosmétiques e Team Dr. Joseph. L’occasione perfetta per provarlo? La proposta “Felicità sui monti e momenti di puro benessere”.

LA PROPOSTA: FELICITA’ SUI MONTI E MOMENTI DI PURO BENESSERE

Con la possibilità di scegliere tra tre o quattro pernottamenti, più una giornata offerta dalla struttura, la proposta “Felicità sui monti e momenti di puro benessere” offre alle future mamme, e non solo, l’occasione di vivere una vacanza esclusiva con trattamento Royal inclusive e utilizzo dell’area Wellness & Spa. Inoltre, per chi ama la cultura e le attività all’aperto, compresi nel soggiorno vi sono l’ingresso al Castello di Tures, uno dei più imponenti castelli dell’Alto Adige, e un’escursione guidata attraverso la Valle Aurina. Completa la proposta un buono beauty e l’HolidayPass Premium che permette l’utilizzo illimitato di tutti i mezzi pubblici in Alto Adige, un ricco programma settimanale di attività e numerosi sconti su diversi servizi.

IL PACCHETTO BEAUTY: BELLE E RILASSATE DURANTE LA GRAVIDANZA

Pensato ad hoc per la rigenerazione di mente e corpo delle gestanti, l’Alpin Royal ha creato il pacchetto “Belle e rilassate durante la gravidanza” che include cinque trattamenti, a partire da un bagno orientale con latte e miele per idratare e rifornire la pelle di preziosi minerali, vitamine e oligoelementi, insieme a un massaggio alla testa e alla nuca, con effetto rilassante e distensivo, per ridurre lo stress e migliorare la circolazione. In secondo luogo, un delicato peeling a idratazione intensa aiuta a rigenerare la pelle rimuovendo le cellule morte, seguito da un impacco astringente alle alghe marine, che associa alle proprietà nutritive dell’alga laminaria digitata e dell’argilla gli effetti rilassanti di una specifica miscela di bioaromi Piroche Cosmétiques. Il corpo e lo spirito raggiungono un profondo relax, mentre la pelle viene rifornita di minerali e sostanze nutritive. Una maschera delicata a base di argilla con olio essenziale di rosa damascena, dalle proprietà astringenti, contribuisce ad alleviare rossori e irritazioni e a prevenire le impurità. L’olio essenziale di rosa insieme ad un estratto di tre piante officinali asiatiche contribuiscono al riequilibrio della pelle. Infine, il trattamento viso bioenergetico infonde alla pelle nuova energia, per un viso più disteso e luminoso.

Nell’idilliaco contesto della Valle Aurina, caratterizzata da verdi boschi e prati alpini, costellati dai masi, questo raffinato hotel dall’atmosfera accogliente e familiare offre la possibilità alle future mamme di sentirsi coccolate e di regalarsi un soggiorno all’insegna del comfort e del benessere, scegliendo tra 12 tipologie di camere, tutte arredate con gusto, eleganza e la maestria dei migliori falegnami altoatesini. Impeccabile anche la proposta culinaria che unisce sapientemente i sapori della tradizione e l’estro della nouvelle cuisine per entusiasmare anche i palati più sopraffini.