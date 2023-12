Bruxelles ha aperto la stagione dei mercatini di Natale e si prepara ai festeggiamenti di fine anno con “Winter Wonders”: le “meraviglie d’inverno” coinvolgono ogni strada della Capitale, che si trasforma in una favola straordinaria animata da parate, spettacoli e canti tradizionali, in un tripudio di luci e colori.

La magia comincia nella Grand Place, con l’incantevole albero di Natale decorato con centinaia di palline e chilometri di ghirlande, affiancato da un presepe a grandezza naturale. Più di 250 chalet in legno offrono infiniti spunti per doni speciali e originali, dall’artigianato agli addobbi natalizi, dai giocattoli agli articoli per la casa. La Torre del Municipio rimane aperta e visitabile per indimenticabili “selfie” sullo sfondo di Bruxelles e, sempre in tema di suggestive vedute dall’alto, è tornata a girare anche la ruota panoramica con le sue 24 cabine accessibili ai disabili. Place de Brouckère ospita un vero e proprio stadio del ghiaccio con pattinaggio e 3 piste di curling, affiancato da numerosi chalet per rifocillarsi tra praline, birra e vin brulée. E la sera, tutto illuminato è ancora più bello! Si può anche ballare sul ghiaccio, ogni sabato con la disco “on-ice” e ogni giovedì con il dj set dalle 18 alle 22.

Numerose le novità 2023, a cominciare da una collaborazione con il Canada, per promuovere e valorizzare la cultura ancestrale degli indigeni del Quebec: il fulcro dell’attività è allestito nella centralissima Place de la Bourse, con un villaggio tradizionale, animato da danze, canti ed esperienze multimediali. I visitatori possono anche entrare in una vera Shaputuan, la tipica tenda indigena.

Per la gioia dei bambini, non mancano le giostre: oltre alla ruota panoramica, i piccoli possono volare nel cielo di Bruxelles a bordo della slitta di Babbo Natale e vivere l’atmosfera d’antan del carosello. Focus anche sull’arte per le celebrazioni dei 150 anni di René Magritte, con una serie di installazioni artistiche dedicate al genio surrealista, oltre alla possibilità di visitare il Museo Magritte, recentemente ristrutturato e arricchito con 29 nuove opere.

Ursula Jone Gandini, Direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles, dichiara: “Con una media di 3,5 milioni di visitatori ogni anno provenienti da ogni parte del mondo, i mercatini di Bruxelles sono un appuntamento da non perdere, che regala a tutti gli amanti delle atmosfere natalizie una vera e propria immersione nello spirito più autentico delle feste”.