“Quando la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado ci ha illustrato in videoconferenza la grave situazione politica e di violazione dei diritti nel suo Paese, abbiamo capito che era impossibile far finta di niente e per questo il Movimento 5 Stelle ha deciso di dare il suo appoggio alla risoluzione unitaria per la democrazia in Venezuela”. Lo ha dichiarato il senatore Bruno Marton, capogruppo M5S in commissione Esteri, intervenendo in aula in dichiarazione di voto sulla risoluzione.

“Dopo lo spiraglio di speranza che si era aperto lo scorso ottobre con l’accordo di Barbados, con cui Maduro aveva garantito libere elezioni presidenziali, il suo regime sta facendo di tutto per impedire all’opposizione di presentare un valido candidato alle elezioni presidenziali del 28 luglio. Ancora pochi giorni fa sono stati arrestati sette membri dello staff della Machado e Maduro ha intimato al personale Onu di lasciare il Paese”.

“Per questo è importante che il governo italiano si impegni in tutte le sedi per ribadire la necessità di ripristinare le condizioni, oggi chiaramente inesistenti, per tenere elezioni libere e corrette come previsto dall’accordo di Barbados. E questo anche a tutela della folta comunità italiana che vive e lavora in Venezuela”.