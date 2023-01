AUTONOMIA | Conte: “Meloni si contraddice, ma se ha cambiato idea siamo contenti”

“Giorgia Meloni: ‘Non ci rassegniamo all’idea che ci siano territori e servizi di serie A e B. Una sola Italia con servizi e diritti uguali per tutti’. La Premier forse si è distratta e non si è accorta che il suo Governo sta lavorando già da settimane a un progetto per spaccare il Paese in due e a questo proposito ha già costruito con la legge di bilancio una corsia preferenziale per semplificare questo percorso normativo. Senza contare che da giorni si parla addirittura di aumentare gli stipendi solo di una parte degli insegnanti in base al territorio in cui lavorano”. Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte.

“Questo Governo – prosegue il leader del M5S – sembra sposare l’indirizzo ‘neoretorico’, la corrente filosofica che andava in voga alcuni decenni or sono, i cui più brillanti esponenti arrivarono ad abbracciare anche le più evidenti contraddizioni, senza nessun imbarazzo e senza neppure scomporsi. Se invece non si tratta dell’ennesima presa in giro di questo Esecutivo e Meloni ha improvvisamente cambiato idea rispetto alla scellerata riforma sull’autonomia del suo esecutivo ne siamo contenti. Fra le tantissime giravolte che ha fatto in tre mesi questa sarebbe una delle migliori retromarce nell’interesse dell’Italia intera”, conclude.