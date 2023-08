AUSTRALIA | Italiani nel mondo, Comites Sydney presenta il nuovo sito web ai connazionali

Grande partecipazione della comunità italiana a Sydney in occasione della presentazione del nuovo sito e logo del Comites. Lo scorso 22 agosto, presso l’Italian Cultural Centre nel cuore della Little Italy di Sydney, i consiglieri del Comites hanno presentato alla comunità le risorse presenti nel nuovo portate creato dal Comites.

Nel nuovo sito – fa sapere in Comites in una nota – presente anche un calendario con tutti gli eventi delle associazioni italiane operanti nel NSW che permetterà una maggiore partecipazione e coordinamento tra le diverse iniziative.

A presentare le nuove risorse ci hanno pensato il Vicepresidente del Comites, Lisa Genovese e il Segretario, Luciano Gerry Gerardi. La serata è stata presentata da una delle voci più conosciute nella comunità italiana, Paolo Rajo, e allietata dalla musica di “According to us”. Il cibo di Sandro Isabella si è unito alle delizie dolciarie di Luigi De Luca, che ha offerto della granita siciliana ai presenti. L’occasione è stata anche un’opportunità per riflettere sul ruolo del Comites all’interno della comunità italiana del Nuovo Galles del Sud.

“Il Comites è l’organizzazione di rappresentanza della comunità italiana, istituito e regolamentato dalla legge italiana – ha esordito il Presidente del Comites di Sydney, Luigi Di Martino – La sua rappresentatività deriva dal fatto che i consiglieri sono eletti direttamente da voi, dai connazionali residenti all’estero e iscritti all’Aire. Come Comites, sentiamo forte la forza del mandato che ci è stato dato dalla comunità. In particolare, esercitiamo questo ruolo di rappresentanza nei confronti del nostro consolato di Sydney. Siamo in costante comunicazione con il Consolato e facciamo loro spesso presente le esigenze dei cittadini italiani in relazione ai servizi consolari”.

Il Presidente ha poi ringraziato pubblicamente il Consolato e tutti i dipendenti per il loro servizio alla comunità, che viene svolto con dedizione. Alla serata erano presenti il Consolato rappresentato nella persona di Giuditta Giuffrida, l’Istituto Italiano di Cultura nella persona del direttore Paolo Barlera, Simona Bernardini dell’Italian Trade Agency, e Thomas Camporeale, CEO del Coasit di Sydney.

Presente anche il senatore del Pd eletto all’estero Francesco Giacobbe, che ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro del Comites di Sydney.

Giacobbe ha anche delineato alcuni argomenti chiave su cui Comites e rappresentanza parlamentare stanno lavorando insieme, tra cui questioni come la riapertura dei termini sul riacquisto della cittadinanza italiana persa a causa della naturalizzazione in Australia; alcune criticità dei servizi per i cittadini all’estero ma anche le nuove possibilità offerte dalle tecnologie digitali; e la gestione dei fondi nell’ambito del Progetto PNRR sul Turismo delle Radici affidati al MAECI.

Il Presidente Di Martino ha concluso dicendo che il Comites “lavora per far sì che sia riconosciuta la centralità della comunità italiana all’estero quale soggetto fondamentale nella promozione dell’Italia e del Made in Italy. Vogliamo che l’Italia percepisca le comunità italiane all’estero come una risorsa su cui investire – ha dichiarato Di Martino – anziché come mero strumento per raggiungere obiettivi promozionali. La forza della nostra comunità – ha concluso Di Martino – risiede nella nostra capacità di lavorare insieme”.