Italiani all’estero, dall’Argentina in Italia per imparare la lingua e scopre le proprie origini

Viene in Italia per imparare la lingua, consapevole di avere origini che affondano proprio nel Bel Paese, ma la vera sorpresa le appare in uno schermo al Museo dell’emigrazione marchigiana di Recanati dove trova la scheda che documenta la partenza del suo bisnonno dall’Italia verso l’Argentina.

Protagonista della storia, riportata dal Corriere Adriatico, è una studentessa arrivata dall’Argentina per frequentare i corsi della Scuola di italiano Dante Alighieri.

“Succede molto spesso – ha detto Luigi Petruzzellis di Sistema Museo, ente che gestisce l’esposizione -. Bisogna sapere il nome e il cognome di chi si vuole cercare e si scoprono la nave e il porto da cui sono partiti”.

Il nonno della studentessa, Giuseppe Carinelli, bracciante, partì a 23 anni da Genova il 28 novembre 1899, a bordo della nave Venezuela, in terza classe. Il ritorno di una sua erede in Italia è la conferma che in Argentina – come molti suoi connazionali – poté crescere e far crescere la sua famiglia. Il viaggio di molti argentini per la Scuola Dante Alighieri di Recanati oggi rappresenta non solo un modo per conoscere o perfezionare la lingua, ma anche una scoperta delle proprie origini.