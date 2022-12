AUSTRALIA | Italiani all’estero, gli auguri di Buone Feste del Comites NSW

Gentili Presidenti delle Associazioni Italiane del NSW,

Gentili membri della Comunità Italiana del NSW,

Vi scrivo, anche a nome dei consiglieri del Comites del Nuovo Galles del Sud, per augurarvi un sereno Natale e un felice 2023.

Questo è stato il primo anno in cui ho avuto l’onore e il piacere di servire la comunità italiana come presidente del Comites, grazie soprattutto all’aiuto e il supporto degli undici consiglieri che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro energie gratuitamente per la nostra comunità.

Dopo questo primo anno di lavoro, il Comites è finalmente un interlocutore accreditato che lavora insieme al Consolato e che è in grado di creare sinergie e mettere insieme realtà della nostra comunità che fino a ora non si erano incontrate. Questo è il risultato di decine di incontri organizzati dal Comites o a cui abbiamo preso parte. Da quando ci siamo insediati, il nuovo Comites New South Wales ha partecipato a numerosi eventi organizzati da associazioni e organizzazioni italiane. Essere presenti nelle attività associative e comunitarie ci ha permesso di ascoltare le esigenze della nostra comunità, così da poter essere portavoce attenti dei nostri connazionali.

Vorrei, inoltre, ricordare brevemente solo alcune delle iniziative che abbiamo preso nel primo anno del nostro mandato:

Siamo stati promotori della lettera firmata da tutti i presidenti dei Comites d’Australia al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ai presidenti di Camera e Senato per chiedere un intervento urgente sulla questione del riacquisto della cittadinanza italiana persa a seguito della naturalizzazione in Australia. La lettera ha già stimolato il dibattito parlamentare sull’argomento e speriamo che questa attenzione si traduca presto in azione. Vi invio in allegato il testo integrale che vi invito a inoltrare anche a tutti i vostri associati.

Abbiamo organizzato un simposio gratuito intitolato “Cos’è per me Pasolini. What is Pasolini for me” per ricordare l’opera di Pierpaolo Pasolini a 100 anni dalla nascita. L’evento ha visto la partecipazione di oltre duecento persone e la collaborazione del Comites con la Dante Alighieri Society, Co.As.It, Istituto Italiano di Cultura, Niawa e GIA network.

Abbiamo creato un podcast con il supporto della FECCA e con la collaborazione del servizio di salute mentale del Co.As.It di Sydney. La serie di episodi, oltre ad aggiornare i residenti italiani in Australia sulle normative Covid19 vigenti nei primi mesi del 2022, ha affrontato il tema della salute mentale durante il periodo della pandemia. Puoi accedere qui al podcast.