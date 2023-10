“Sono profondamente addolorato per gli attentati avvenuti in queste ore a Bruxelles. La religione non è e non può essere uno strumento di morte. La violenza non ha mai una giustificazione. Il nostro pensiero va alle vittime innocenti e alle loro famiglie. Insieme, condanniamo questi atti terribili e inviamo il nostro amore e solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti”. Lo dichiara in una nota l’On. Massimo Romagnoli, coordinatore MAIE Europa, che prosegue: “In questo momento di dolore, riflettiamo sull’importanza di promuovere la pace, il rispetto reciproco e la comprensione tra le diverse culture e religioni. È attraverso l’unità e la solidarietà – conclude – che possiamo affrontare insieme le sfide globali e costruire un mondo migliore per le generazioni future”.