Il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, rieletto per un altro mandato alle elezioni del mese scorso, ha reso noto di aver chiesto al governo italiano di eliminare l’obbligo del visto Schengen per i dominicani che intendono viaggiare in Europa.

Secondo Abinader, il tema è stato discusso anche durante l’incontro da lui avuto la settimana scorsa con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Altri Paesi favorevoli all’iniziativa sarebbero Portogallo e Spagna.

“Non voglio fare la proposta formale all’Unione Europea finché la maggioranza dei Paesi non sarà in questa direzione. Spero di dialogare anche con Francia e Germania su questi aspetti”, ha detto il capo dello Stato dominicano.

Abinader ha poi rivelato che si sta lavorando anche ad un accordo per uniformare la patente di guida del Paese con quella dell’Italia.

Un altro accordo in discussione con il governo italiano riguarda infine la “mobilità professionale”, che permetterà ai cittadini dominicani di lavorare in settori finora non consentiti grazie alla convalida di diverse carriere professionali tra le università di entrambi i Paesi.