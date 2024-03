Fine settimana di impegni politici e istituzionali per Ricardo Merlo, presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, che sabato e domenica non si è fermato un attimo e ha partecipato a importanti iniziative sul territorio.

Sabato 2 marzo, a Mar del Plata, ha presieduto l’incontro del direttivo MAIE MdP, durante il quale si è parlato dei temi che più interessano la comunità italiana locale: servizi consolari, cittadinanza, promozione della lingua e della cultura italiana.

La riunione, svoltasi nella sede dell’associazione “Le Tre Venezie”, ha visto la presenza, tra gli altri, della presidente della Federazione delle associazioni italiane di MdP, Marcela Del Prete, e del direttivo MAIE MDP con il suo coordinatore Marcelo Carrara e i membri Comites ed esponenti del Movimento Marite Perrella, Gustavo Venturelli e Jorge Natoli, con il coordinatore del locale MAIE Giovani, Gino Ponzini.

“Grande la partecipazione all’appuntamento da parte di membri e collaboratori MAIE, che appartengono a tutte le associazioni della circoscrizione consolare. Soprattutto – dichiara il presidente Merlo – mi ha fatto molto piacere vedere tanti giovani presenti”.

“Durante l’incontro – fa sapere l’ex Sottosegretario agli Esteri – abbiamo annunciato il Congresso MAIE della circoscrizione consolare di MdP, che si terrà ad agosto e al quale parteciperanno tutti i coordinatori della costa atlantica”.

Domenica 3 marzo il presidente Merlo, sempre a Mar del Plata, ha consegnato a William Benedetti la “Croce di Ambasciatore dell’Eccellenza italiana nel mondo”.

Benedetti è il proprietario della conosciutissima e apprezzatissima catena di ristoranti Tio Curzio, un’icona nella città argentina. La sua famiglia ha lasciato l’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale dalla regione “Marche” e ha costruito a Mar del Plata un simbolo della gastronomia italiana e dei prodotti di eccellenza made in Italy.

“Una storia come quella di tante altre famiglie italiane – osserva Merlo – che hanno lasciato lo Stivale senza niente in tasca, che non hanno avuto alcun tipo di assistenza sociale, che non hanno fatto scioperi. Hanno solo lavorato duro, con sacrificio, senza mai smettere di farlo. Con un solo obiettivo: crescere e prosperare per il bene delle loro famiglie, dei loro affetti più cari”.

In occasione dell’incontro MAIE MdP è stato rinnovato il Comitato Direttivo, che ora è così composto:

Coordinatore: Marcelo Carrara

Vicecoordatori: Marite Perrella, Gustavo Venturelli

Secretaria: Marcela del Prete

Tesoriere: Jorge Natoli

Coordinatore Giovani: Gino Ponzini

Vicecoordinatori Giovani: María Iannantuono, Paloma Aiello

Responsabile Progetti: Dott.ssa Maria Belen Rubio

Responsabile Promozione della Lingua e Cultura italiana: Prof. Franco Burelli

Responsabile Imprese: Octavio Nerli

Responsabile Stampa: Juan Diego García Albanese

Responsabile Pari Opportunità: Carina Caporale

Responsabile Associazionismo: Marilena Mastragostino

Responsabile Gemellagi: Franca Lani